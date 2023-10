Τον μπελά του βρήκε το αμερικανικό αθλητικό δίκτυο ESPN, με ένα video που ανέβασε στα social media, για τον Ντέμιαν Λίλαρντ και τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Ο Λίλαρντ έκανε ένα τρομερό ντεμπούτο με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και το ESPN τροποποίησε ένα video με δηλώσεις του από την εποχή που αγωνιζόταν στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, για να το… ταιριάξει με την παρουσία του στα “ελάφια”.

Σε αυτό εμφανιζόταν ο Αμερικανός γκαρντ να λέει “δεν ήρθα εδώ για να σπαταλήσω το χρόνο μου”, αλλά αναφερόταν τότε στη “φούσκα” του Ορλάντο. Το ESPN του φόρεσε τη φανέλα των Μπακς όμως, για να δείξει την… ψυχολογία με την οποία ξεκίνησε την παρουσία του στο Μιλγουόκι. Δεν υπήρχε όμως η σχετική επεξήγηση στο video με αποτέλεσμα να δεχθεί “βολές” από τον κόσμο στα social media.

Για το λόγο αυτό, υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από το κανάλι, στην οποία και απολογήθηκε ως εξής: “Ενίοτε προσπαθούμε να συνδέσουμε αθλητικές στιγμές από το παρελθόν με προσωρινές εικόνες φαντασίας και ιστορίες στα social media. Αν και δεν ήταν ποτέ η θέλησή μας να ξεγελάσουμε τους τηλεθεατές μας, αναγνωρίζουμε πώς αυτό που έγινε, δημιούργησε σύγχυση”.

