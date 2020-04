Ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ αποτελεί και τυπικά μέλος των καλύτερων παικτών της ιστορίας του ΝΒΑ καθώς η επιτροπή του Hall of Fame, ανακοίνωσε και επισήμως την είσοδό του σε αυτό με τη “φουρνιά” του 2020.

Με κάθε επισημότητα πλέον ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ ανήκει στους κορυφαίους της ιστορίας του ΝΒΑ. Η επιτροπή του Hall of Fame είχε κάνει ανακοινώσει από καιρό ότι ο “Black Mamba” θα λάμβανε, ακόμα και μετά θάνατον, την ύψιστη αυτή διάκριση και πλέον το έκανε και επίσημα, αφού γνωστοποίησε με ανάρτηση πως ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με τους Κέβιν Γκαρνέτ και Τιμ Ντάνκαν θα αποτελέσουν την τριάδα που θα μπει στο πάνθεον της ιστορίας το 2020.

“Ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μαχητές που πάτησαν το παρκέ και σιγουρεύτηκε πως η επιρροή του θα γίνει αισθητή εντός και εκτός παρκέ. Ήταν ο 4ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ (33.643). Συγχαίρουμε, μετά θάνατον, τον πέντε φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Κόμπε Μπράιαντ”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Hall of Fame στο Twitter.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj