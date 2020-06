Η πανδημία του κορονοϊού έφερε τα… πάνω – κάτω στο ποδόσφαιρο και ανάγκασε την UEFA να δώσει παράταση στην μετεγγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Χαλαρώνουν και οι κανόνες του Financial Fair Play.

Έως τις 5 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, όπως αποφάσισε σήμερα (18/6) η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Θυμίζουμε ότι εάν δεν είχαμε το lockdown, η μετεγγραφική περίοδος θα ξεκινούσε τυπικά την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωνόταν στις 31 Αυγούστου.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2020-21 θα έχουν προθεσμία να δηλώσουν παίκτες μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια εναρμονισμού με τη λήξη της μετεγραφικής περιόδου.

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε και στους κανονισμούς του Financial Fair Play, με την UEFA να τους… χαλαρώνει, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από τον κορονοϊό. Η αξιολόγηση για το οικονομικό έτος 2020 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί μαζί με το 2021, ενώ η περίοδος παρακολούθησης για τη σεζόν 2020-21 θα αφορά μόνο τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

Παράλληλα, οι σύλλογοι που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και εργατικό προσωπικό στις 31 Ιουλίου αντί για τις 30 Ιουνίου όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

🔄 2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020. As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8

More #UEFAExCo decisions have been made today.



🤝 Financial fair play: Temporary emergency measures as a result of #COVID19.



👉 Developed and supported by all stakeholders within the UEFA Emergency Working Group on Legal, Regulatory and Financial matters.



Full announcement: 👇