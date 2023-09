Η διαμάχη δύο διάσημων συζύγων Βρετανών αστέρων του ποδοσφαίρου θα γίνει ντοκιμαντέρ από το Disney+.

Το 2019, η Κολίν Ρούνεϊ κατηγόρησε τη Ρεμπέκα Βάρντι ότι διέρρευσε ιστορίες για εκείνη στα βρετανικά ταμπλόιντ.

Ο τρόπος με τον οποίο αποκάλυψε την ιστορία της χάρισε το παρατσούκλι «Wagatha Christie», που προκύπτει από το «WAG» (σεξιστικό ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται συχνά για τις “συζύγους και φίλες” των σταρ του ποδοσφαίρου) και τη διάσημη Βρετανίδα συγγραφέα μυστηρίου, Αγκάθα Κρίστι.

Πέρυσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όταν η Βάρντι μήνυσε τη Ρούνεϊ για συκοφαντική δυσφήμιση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεν ήταν πίσω από τη διαρροή της ιδιωτικής ζωής της Ρούνεϊ στα ταμπλόιντ.

Τον Ιούλιο του 2022, δικαστής έκρινε ότι η Ρούνεϊ δεν είχε συκοφαντήσει τη Βάρντι, επειδή η κατηγορία της Ρούνεϊ εναντίον της Βάρντι ήταν «ουσιαστικά αληθινή».

Η υπόθεση κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα στη Βρετανία και τώρα θα αποτελέσει το θέμα σειράς ντοκιμαντέρ στο Disney+ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο «Hulu» στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το THR, το ντοκιμαντέρ θα αποκαλύψει «μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις των ταμπλόιντ στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία», το πώς η Κόλιν Ρούνεϊ, σύζυγος του αστέρα του ποδοσφαίρου Γουέιν Ρούνεϊ έγινε ερασιτέχνης ντετέκτιβ για να αποκαλύψει ποιος διέρρεε ιδιωτικές ιστορίες στον Τύπο.

Το ντοκιμαντέρ «Coleen Rooney: The Real Wagatha Story» κάνει πρεμιέρα αυτό το φθινόπωρο στο Hulu.

