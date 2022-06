Ο Νικ Κύργιος πετάει… φωτιές στο χορτάρι του Wimbledon, δείχνοντας ικανός να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Ο Ελληνο-Αυστραλός τενίστας διέλυσε τον Φιλίπ Κραΐνοβιτς με 3-0 σετ (6-2, 6-3, 6-1) σε μόλις 85 λεπτά κι έκλεισε θέση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Κύργιος… περιμένει πλέον στην επόμενη φάση τον Στέφανο Τσιτσιπά, που πρέπει πρώτα να περάσει το εμπόδιο του Τζόρνταν Τόμπσον.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τενίστες τέθηκαν αντιμέτωποι πριν από δύο εβδομάδες στο Χάλε, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε 7-5, 2-6, 4-6.

Through to R3! 💪@NickKyrgios takes out Krajinovic 6-2, 6-3, 6-1 to advance.



🎥: @Wimbledon | #Wimbledonpic.twitter.com/Fbm9jG08xL