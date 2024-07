Wimbledon: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με άνεση στα προημιτελικά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε εύκολα me 3-0 σετ τον Χόλγερ Ρούνε (6-3, 6-4, 6-2) και προκρίθηκε εύκολα στα προημιτελικά του Wimbledon.

Σε ένα αγώνα που κράτησε 2,5 ώρες, ο Τζόκοβιτς έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός Roland Garros.

Κάπως έτσι ο «Νόλε» θα βρεθεί για 15η φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά του Wimbledon, με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα να αντιμετωπίζει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

