Wimbledon: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε στο Νο.12 της κατάταξης μετά την πρόκριση του Φριτζ

O Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε στο Νο.12 της παγκόσμιας κατάταξης τένις μετά την πρόκριση του Τέιλορ Φριτζ στα προημιτελικά του Wimbledon.

Η μέτρια παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπάς στο Wimbledon έχει ως αποτέλεσμα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας να βρεθεί στο Νο.12 της κατάταξης, καθώς ο Τέιλορ Φριτζ μετά την απρόσμενη πρόκριση του σε βάρος του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, πέρασε τον 25χρονο αθλητή.

Συγκεκριμένα ο Φριτζ κέρδισε τον Ζβέρεφ με 3-2 σετ (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3)) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Wimbledon.

Μάλιστα ο 26χρονος Αμερικανός βρέθηκε να χάνει με 2-0, ωστόσο κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και παράλληλα να πάρει μια τεράστια νίκη.

Παράλληλα πέρασε τον Τσιτσιπά στην κατάταξη, με τον «Στεφ» μάλιστα να κινδυνεύει να βρεθεί ακόμα και στο Νο.13 σε περίπτωση που ο Τόμι Πολ αποκλείσει στα προημιτελικά αποκλείσει τον κάτοχο του τίτλου Κάρλος Αλκαράθ.

