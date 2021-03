Αδιανόητη αποβολή για τον Μπούκερ κόντρα στους Λέικερς (video)

Οι Φοίνιξ Σανς υποχρέωσαν σε ήττα τους Λος Άντζελες Λέικερς στο NBA, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και ιδιαίτερα… φιλική αντιμετώπιση από τους διαιτητές του αγώνα.

Σε μία αδιανόητη απόφαση, που έχει γίνει ήδη viral στα social media, οι ρέφερι της αναμέτρησης απέβαλαν τον κορυφαίο παίκτη τους και All Star, Ντέβιν Μπούκερ για απίθανο λόγο.

Ο Μπούκερ έδωσε… σκαστή την μπάλα σε έναν από αυτούς και με λίγο παραπάνω δύναμη, κάτι που “μεταφράστηκε” ως αντίδραση του παίκτη εναντίον τους και έφερε την αποβολή του από τον αγώνα.

Devin Booker gets ejected after bouncing the ball at a ref 👀 pic.twitter.com/kEj0hoMRNz