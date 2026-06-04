Σουηδία – Ελλάδα: Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το 0-1 για την Εθνική ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου άνοιξε το σκορ στην έδρα της Σουηδίας με υπέροχο πλασέ του Κώστα Τσιμίκα. Η «γαλανόλευκη» έκανε το 0-1 στο 10ο λεπτό, με τον Έλληνα μπακ να σημειώνει το δεύτερο γκολ του (σε 51 συμμετοχές) με την Ελλάδα.

Ο Χρήστος Τζόλης έστρωσε από τα αριστερά για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε τέλεια με το δεξί του πόδι και άνοιξε το σκορ για την Εθνική ποδοσφαίρου στη φιλική αναμέτρηση.

Το παρθενικό του τέρμα ήταν στο ματς με τη Σκωτία τον περασμένο Οκτώβριο στην ήττα με 3-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.