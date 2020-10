Αδιανόητο γκολ με ραμπόνα από παίκτρια Πανεπιστημίου στην Αυστραλία! (video)

Ένα γκολ βγαλμένο από… playstation σημειώθηκε σε τοπικό πρωτάθλημα γυναικών στην Αυστραλία καθώς η λόμπα με ραμπόνα που έκανε η παίκτρια του Πανεπιστημίου του Μέρντοχ Μέλβιλ απλά δεν… υπάρχει.

Η Καταρίνα Τζούκιτς της ομάδας του Πανεπιστημίου Μέρντοχ Μέλβιλ, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Δυτικής Αυστραλίας, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτά που σημειώνουν κορυφαίοι επιθετικοί σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η Τζούκιτς επιχείρησε ραμπόνα, περίπου από το ύψος της μεγάλης περιοχής, και έκανε το 1-1 απέναντι στην Φριμάλντε Σίτι καθώς το ψηλοκρεμαστό σουτ της βρήκε στόχο με φοβερή ακρίβεια.

A rabona chip goal from the edge of the area 🤯🤯🤯



That is INSANE from Katarina Jukic!



🎥: @FootballWest pic.twitter.com/oTVp4zrKLO