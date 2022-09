Ο Τζέιμς Χάρντεν εμφανίστηκε αδυνατισμένος στη media day των Φιλαδέλφια Σέβεντι Σίξερς στο NBA και βρήκε την ευκαιρία να αστειευτεί για τα κιλά του.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χάρντεν δέχθηκε σκληρή κριτική για τη φυσική του κατάσταση, αλλά πλέον φαίνεται ότι θέλει να “απαντήσει” στο παρκέ με τους Σίξερς, αποδεχόμενος και μικρότερο συμβόλαιο, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ομάδα και να “παλέψει” για τον τίτλο στο NBA.

Όταν εμφανίστηκε έτσι πιο “στεγνός” στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε από τους Αμερικανούς ρεπόρτερ πόσα κιλά έχασε και ο ίδιος απάντησε αστειευόμενος: «45 κιλά! Γράψτο στο Twitter».

