ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0 Novibet Τελικό: Νίκη με γκολ του Μουκουντί για την Ένωση

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, με τον Μουκουντί να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, αφού ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στη συνέχεια.
Η ΑΕΚ σκόραρε μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον Μουκουντί, αλλά χάνοντας και πέναλτι στη συνέχεια με τον Γιόβιτς, έμεινε στο 1-0 και πήρε οριακή νίκη επί της ΑΕΛ novibet για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να μείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League.
Ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση αλλά στο ένας εναντίον ενός, το σουτ του κόντραρε
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι
Μπήκαμε στο τελευταίο 5λεπτο του αγώνα, με την ΑΕΛ να "παλεύει" για την ισοφάριση
Φωνάζει για πέναλτι σε χέρι στην περιοχή, η ΑΕΚ
Ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά στην "καρδιά" της άμυνας της ΑΕΛ, αλλά χωρίς καλή ισορροπία, αστόχησε
Ο Σαγκάλ πλάσαρε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Η ΑΕΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δυσκολεύεται να "ανοίξει" την άμυνα της ΑΕΛ
Ο Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να πέφτει στη γωνία του και να αποκρούει
Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή από αριστερά και δέχθηκε ένα πάτημα πριν εκτελέσει, με αποτέλεσμα να δοθεί πέναλτι
Νέα ωραία επίθεση για την ΑΕΚ, με τον Ελίασον από δεξιά, αλλά το σουτ κόντραρε
Ο Μαρίν μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά έκανε κακή σέντρα
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς με τον Μουκουντί, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκε αρκετά να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΛ και το 1-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα
Και κίτρινη κάρτα στον Ελίασον για θέατρο
Δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή και ο διαιτητής αναμένεται να πάρει πίσω το πέναλτι
Ο Ελίασον μπήκε στην περιοχή από ωραία κάθετη πάσα του Ρότα και έπεσε στο έδαφος στην προσπάθεια να περάσει τον Αναγνωστόπουλο, με τον διαιτητή να δείχνει τη βούλα του πέναλτι
Ο Πενράις έκανε νέο σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Αναγνωστόπουλου
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Δυνατό σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια
Η ΑΕΚ παίζει πολύ από δεξιά με Ρότα και Ελίασον, αλλά η ΑΕΛ είναι καλή τακτικά και δεν έχει επιτρέψει εύκολες φάσεις για γκολ στους γηπεδούχους
Μικρή διακοπή γιατί έχει τραυματιστεί ο Πέρες της ΑΕΛ
Ο Γιόβιτς έκανε το πλασέ από κοντά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με τα πόδια
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να πάρει πάλι τα ηνία του αγώνα, μετά την αντίδραση της ΑΕΛ
Η Λάρισα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας γκολ ισοφάρισης
Μακρινό σουτ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσια να μην βάζει καλά τα χέρια του και να στέλνει την μπάλα κόρνερ
Άστοχο πλασέ του Κοϊτά μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ!
Από σέντρα του Μαρίν από αριστερά και κεφαλιά του Βάργκα, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με αστάθεια και ο Μουκουντί έβαλε την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς
Οι οπαδοί της ΑΕΛ στην Allwyn Arena
Αδύναμο σουτ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Αναγνωστόπουλου
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Εκτός έμειναν οι Καλοσκάμης, Σαχαμπό και Γιόνσον
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης, Μούργος, Ουατάρα, Φεριγκρά, Δημήνικος, Χατζηστραβός, Πασάς, Βενετικίδης, Γκαράτε, Σαγκάλ, Σουρλής
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.
ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Κακουτά, Τούπτα.
Μετά την ισοπαλία στο Βόλο η ΑΕΚ έχει αποκτήσει... συγκατοίκους στην κορυφή, αλλά έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και στην πρώτη θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League