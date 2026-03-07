ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0 Novibet Τελικό: Νίκη με γκολ του Μουκουντί για την Ένωση

Η ΑΕΚ σκόραρε μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον Μουκουντί, αλλά χάνοντας και πέναλτι στη συνέχεια με τον Γιόβιτς, έμεινε στο 1-0 και πήρε οριακή νίκη επί της ΑΕΛ novibet για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να μείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League.