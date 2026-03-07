Αθλητικά

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0 Novibet Τελικό: Νίκη με γκολ του Μουκουντί για την Ένωση

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία επί του Βόλου
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν το γκολ του Μουκουντί (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Super League
24η αγωνιστική
1 - 0
Τελικό σκορ
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν το γκολ του Μουκουντί (ΜΑΡΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, με τον Μουκουντί να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, αφού ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στη συνέχεια.

20:03 | 07.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:02 | 07.03.2026

Η ΑΕΚ σκόραρε μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα με τον Μουκουντί, αλλά χάνοντας και πέναλτι στη συνέχεια με τον Γιόβιτς, έμεινε στο 1-0 και πήρε οριακή νίκη επί της ΑΕΛ novibet για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να μείνει μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League.

20:02 | 07.03.2026
Τέλος στο ματς!
19:57 | 07.03.2026
90+5'

Ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση αλλά στο ένας εναντίον ενός, το σουτ του κόντραρε

19:56 | 07.03.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι

19:51 | 07.03.2026

Μπήκαμε στο τελευταίο 5λεπτο του αγώνα, με την ΑΕΛ να "παλεύει" για την ισοφάριση

19:44 | 07.03.2026
Το χαμένο πέναλτι της ΑΕΚ!
19:39 | 07.03.2026

Φωνάζει για πέναλτι σε χέρι στην περιοχή, η ΑΕΚ

19:38 | 07.03.2026
73'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά στην "καρδιά" της άμυνας της ΑΕΛ, αλλά χωρίς καλή ισορροπία, αστόχησε

19:32 | 07.03.2026
71'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Ο Σαγκάλ πλάσαρε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

19:23 | 07.03.2026
65'

Η ΑΕΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δυσκολεύεται να "ανοίξει" την άμυνα της ΑΕΛ

19:22 | 07.03.2026

Ο Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να πέφτει στη γωνία του και να αποκρούει

19:21 | 07.03.2026
Απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος!
19:20 | 07.03.2026
55'

Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή από αριστερά και δέχθηκε ένα πάτημα πριν εκτελέσει, με αποτέλεσμα να δοθεί πέναλτι

19:19 | 07.03.2026
Πέναλτι για την ΑΕΚ!
19:14 | 07.03.2026

Νέα ωραία επίθεση για την ΑΕΚ, με τον Ελίασον από δεξιά, αλλά το σουτ κόντραρε

19:11 | 07.03.2026
48'

Ο Μαρίν μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά έκανε κακή σέντρα

19:11 | 07.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:08 | 07.03.2026

Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

18:55 | 07.03.2026
Το πέναλτι που ακυρώθηκε!
18:54 | 07.03.2026

Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς με τον Μουκουντί, αλλά στη συνέχεια δυσκολεύτηκε αρκετά να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΛ και το 1-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα

18:54 | 07.03.2026
Ημίχρονο στην Allwyn Arena!
18:54 | 07.03.2026

Και κίτρινη κάρτα στον Ελίασον για θέατρο

18:54 | 07.03.2026
Ακυρώθηκε το πέναλτι!
18:53 | 07.03.2026

Δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή και ο διαιτητής αναμένεται να πάρει πίσω το πέναλτι

18:53 | 07.03.2026
Πάει να δει τη φάση στο VAR ο διαιτητής!
18:51 | 07.03.2026
45+3'

Ο Ελίασον μπήκε στην περιοχή από ωραία κάθετη πάσα του Ρότα και έπεσε στο έδαφος στην προσπάθεια να περάσει τον Αναγνωστόπουλο, με τον διαιτητή να δείχνει τη βούλα του πέναλτι

18:50 | 07.03.2026
Πέναλτι για την ΑΕΚ!
18:49 | 07.03.2026

Ο Πενράις έκανε νέο σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Αναγνωστόπουλου

18:49 | 07.03.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

18:48 | 07.03.2026
45'

Δυνατό σουτ του Κοϊτά έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια

18:46 | 07.03.2026

Η ΑΕΚ παίζει πολύ από δεξιά με Ρότα και Ελίασον, αλλά η ΑΕΛ είναι καλή τακτικά και δεν έχει επιτρέψει εύκολες φάσεις για γκολ στους γηπεδούχους

18:44 | 07.03.2026

Μικρή διακοπή γιατί έχει τραυματιστεί ο Πέρες της ΑΕΛ

18:43 | 07.03.2026
Μία καλή φάση για την ΑΕΛ νωρίτερα!
18:38 | 07.03.2026
39'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Γιόβιτς έκανε το πλασέ από κοντά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με τα πόδια

18:33 | 07.03.2026
30'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να πάρει πάλι τα ηνία του αγώνα, μετά την αντίδραση της ΑΕΛ

18:27 | 07.03.2026
Το γκολ του Μουκουντί!
18:22 | 07.03.2026

Η Λάρισα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας γκολ ισοφάρισης

18:18 | 07.03.2026
19'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Μακρινό σουτ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσια να μην βάζει καλά τα χέρια του και να στέλνει την μπάλα κόρνερ

18:10 | 07.03.2026
13'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Άστοχο πλασέ του Κοϊτά μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ!

18:08 | 07.03.2026
5'

Από σέντρα του Μαρίν από αριστερά και κεφαλιά του Βάργκα, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με αστάθεια και ο Μουκουντί έβαλε την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς

18:07 | 07.03.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
18:06 | 07.03.2026

Οι οπαδοί της ΑΕΛ στην Allwyn Arena

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΕΛ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
18:04 | 07.03.2026
3'

Αδύναμο σουτ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Αναγνωστόπουλου

18:01 | 07.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:59 | 07.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

17:59 | 07.03.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

17:59 | 07.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας

17:58 | 07.03.2026
Ο Μάρκο Νίκολιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς θα δει το ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena
Εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής ο προπονητής της ΑΕΚ
17:57 | 07.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Εκτός έμειναν οι Καλοσκάμης, Σαχαμπό και Γιόνσον

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης, Μούργος, Ουατάρα, Φεριγκρά, Δημήνικος, Χατζηστραβός, Πασάς, Βενετικίδης, Γκαράτε, Σαγκάλ, Σουρλής

17:54 | 07.03.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα


ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Κακουτά, Τούπτα.

17:51 | 07.03.2026

Μετά την ισοπαλία στο Βόλο η ΑΕΚ έχει αποκτήσει... συγκατοίκους στην κορυφή, αλλά έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και στην πρώτη θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

17:50 | 07.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League

17:49 | 07.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
