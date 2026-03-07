Ο Μάρκο Νίκολιτς θα δει το ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μη έχει δικαίωμα να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τιμωρήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Βόλο για τις διαμαρτυρίες στο διαιτητή και την αποβολή του από το ματς, με αποτέλεσμα να μην είναι στη θέση του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Ο προπονητής της Ένωσης θα βρεθεί έτσι στα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena και θα παρακολουθήσει από εκεί τον αγώνα, έχοντας παράλληλα και επικοινωνία με τους βοηθούς του στον πάγκο.