ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0: Επιστροφή στις νίκες και στην «μοναξιά» της κορυφής για την Ένωση στη Super League

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη “συμπαγή” ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 1-0, χάρη σε γκολ του Μουκουντί και παρά την απώλεια πέναλτι από τον Γιόβιτς.

Παρότι προηγήθηκε από το 5ο λεπτό του αγώνα, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε στη συνέχεια να “καθαρίσει” το ματς και έφθασε με… άγχος στην τελική επικράτηση κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, η οποία και “απείλησε” όμως με τη σειρά της ελάχιστα την εστία της Ένωσης.

Το σκορ δεν άλλαξε έτσι μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με την Ένωση να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα και να πηγαίνει στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, πριν το δικό τους ντέρμπι στην 24η αγωνιστική της Super League.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί σε μία από τις πρώτες της ευκαιρίες στο ματς. Μόλις στο 5ο λεπτό και μετά από συνεχόμενα κόρνερ, ο Μαρίν έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά και ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε ασταθώς, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Μουκουντί για να σκοράρει από κοντά με προβολή.

Το 1-0 έριξε τους ρυθμούς του αγώνα, με την ΑΕΛ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και την ΑΕΚ να δυσκολεύεται να βρει κενούς χώρους, αφού οι Θεσσαλοί ήταν πολύ καλοί τακτικά. Η Ένωση όμως δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τους φιλοξενούμενους, με τη μοναδική τους ευκαιρία στο παιχνίδι να έρχεται από ένα μακρινό σουτ του Ατανάσοφ, που απέκρουσε άσχημα ο ο Στρακόσα.

Μετά το πρώτο μισάωρο, η ΑΕΚ ανέλαβε ξανά τα ηνία του αγώνα και είχε κάποια καλά σουτ με Πενράις και Κοϊτά, ενώ ο Γιόβιτς δεν κατάφερε να νικήσει με πλασέ από κοντά τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ στο 40′. Η ομάδα του Νίκολιτς κέρδισε στη συνέχεια και πέναλτι σε προσπάθεια του Ελίασον, αλλά το VAR το ακύρωσε, με τον Σουηδό εξτρέμ να δέχεται κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Το σκορ δεν άλλαξε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να μπαίνει ξανά δυνατά στο δεύτερο μέρος και να χάνει σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Μαρίν και Ελίασον δεν κατάφεραν να τελειώσουν σωστά δύο δικές τους φάσεις, αλλά στο 55′ ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι σε… επέλασή του από αριστερά.

Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε την μπάλα, για να διατηρήσει την ομάδα του μέσα στο ματς.

Η ΑΕΛ θα μπορούσε να φθάσει μάλιστα στην ισοφάριση στο 71′, με τον Σαγκάλ να πλασάρει άουτ από κοντά, παρότι βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, μετά από αντεπίθεση της ομάδας του.

Η ΑΕΚ “απάντησε” αμέσως μετά με μία άστοχη κεφαλιά του Βάργκα, με το σκορ να μην αλλάζει τελικά μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έφθασε έτσι στη νίκη με 1-0 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και στην… μοναξιά της κορυφής ενόψει και του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις στο ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67′ Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (67′ Περέιρα), Ελίασον (79′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (84′ Ζίνι).

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς (70′ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ (57′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πέρες (57′ Μούργος), Κακουτά (57’Σαγκάλ), Τούπτα (80′ Γκαράτε).