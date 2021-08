Τέσσερις ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 18 του χρόνων, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Μάριο Μιτάι.

Η ΑΕΚ “έδεσε” τον Μάριο Μιτάι. Οι “κιτρινόμαυροι” ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας της με τον 18χρονο μπακ έως το 2026, τον χαρακτήρισαν ως “… ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ των τμημάτων υποδομής” της ομάδας και του έστειλαν τις ευχές τους.

Η ανακοίνωση

Την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2026 υπέγραψε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ ο διεθνής αριστερός μπακ, Μάριο Μιτάι, τέσσερις μέρες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με την ομάδα μας.

Ο Μάριο Μιτάι είναι διεθνής με την Κ16, Κ17, αρχηγός της Κ18 της Αλβανίας, ενώ πρόσφατα έκανε και την πρώτη του διεθνή συμμετοχή με την Εθνική ανδρών της χώρας του. Ο 18χρονος αμυντικός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ των τμημάτων υποδομής της ΑΕΚ στα οποία ανήκει από το 2017, ως μέλος της Κ15 της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας, ενώ αγωνίστηκε και με την Κ16, την Κ17 και την Κ19 της ομάδας μας.

