ΑΕΚ: Αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού η πρεμιέρα της στο Basketball Champions League (pic)

Δύο ομάδες ζήτησαν την αναβολή των αγώνων τους λόγω κορονοϊού κι η FIBA ενεργοποίησε το σχετικό πρωτόκολλο, επηρεάζοντας και την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Basketball Champions League.

Οι δύο ομάδες που ζήτησαν τις αναβολές ήταν οι Τσμόκι Μινσκ και Νίμπουργκ, με την πρώτη να φιλοξενείται βάσει προγράμματος στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του BCL.

Ο αγώνας όμως αναβλήθηκε έτσι από τη FIBA κι έτσι η Ένωση θα πρέπει να περιμένει μία εβδομάδα για να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις στη νέα σεζόν. Το εν λόγω παιχνίδι δε, θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

🚨 The games @TofasSporKulubu vs @basketnymburk and @AEKBCgr vs @TsmokiMinsk scheduled on October 20 and 21 respectively have been postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL and will be rescheduled on the first available Game Day. pic.twitter.com/TzWT7zBd9w