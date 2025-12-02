Αθλητικά

ΑΕΚ: Διάταση ο Πέτρος Μάνταλος, θα επανεκτιμάται η κατάστασή του

Γλίτωσε τα χειρότερα ο αρχηγός της ΑΕΚ
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του νικηφόρου ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (2-3), με τη θέση του να παίρνει ο Ραζβάν Μάριν και την Ένωση να… κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (02.12.2025) ο Πέτρος Μάνταλος έδειξαν πως ταλαιπωρείται από μια διάταση στον ορθό μηριαίο στο δεξί πόδι και η κατάσταση του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Δεδομένα, ο Πέτρος Μάνταλος θα απουσιάσει από τα δυο προσεχή παιχνίδια με ΟΦΗ (Κύπελλο Ελλάδας Betsson) και Ατρόμητο (Super League) και θα παλέψει για να είναι έτοιμος την άλλη Πέμπτη (12.12.2025) στο εκτός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Θυμίζουμε πως ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης για τα προσεχή παιχνίδια στους τραυματίες Κουτέσα, Ζίνι και Πιερό ενώ τα θετικά νέα έρχονται από τον Ελίασον που βρίσκεται σε φάση επανόδου μπαίνοντας σιγά σιγά σε κομμάτια του προγράμματος.

