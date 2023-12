Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανακοίνωσε τρεις συλλήψεις Ελλήνων οπαδών στο περιθώριο του Άγιαξ – ΑΕΚ, για το Europa League. Υπό κράτηση και 140 οπαδοί του “Αίαντα”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας του Άμστερνταμ, οπαδοί της ΑΕΚ επιτέθηκαν σε σεκιούριτι του γηπέδου του Άγιαξ -προκαλώντας τον τραυματισμό τους- μετά από παρέμβαση των ανδρών ασφαλείας στην εξέδρα, για χρήση λέιζερ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ένας εξ αυτών συνελήφθη, ενώ πιθανώς να γίνουν κι άλλες συλλήψεις. Επίσης συνελήφθησαν δύο ακόμη Έλληνες για κατάσταση μέθης σε δημόσιο χώρο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: «Σημειώθηκε επεισόδιο στην κερκίδα των φιλοξενούμενων περίπου στις 21:30 (σ.σ. 22:30 ώρα Ελλάδας) μετά από παρέμβαση σεκιούριτι για τη χρήση λέιζερ από Έλληνες οπαδούς. Τρεις υπάλληλοι της ασφάλειας δέχτηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν. Θα καταθέσουν γι’ αυτό σύντομα. Η αστυνομία μπόρεσε να συλλάβει έναν ύποπτο για την επίθεση αμέσως μετά τον αγώνα.

Παράλληλα, δύο ακόμη Έλληνες οπαδοί συνελήφθησαν για κατάσταση μέθης σε δημόσιο χώρο. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις».

Συνολικά έγιναν 147 συλλήψεις στο περιθώριο του αγώνα. Περίπου 140 οπαδοί του Άγιαξ συνελήφθησαν για βανδαλισμούς μέσα σε συρμό του Μετρό.»

Την ίδια στιγμή, λογαριασμός για τη δράση οργανωμένων οπαδών των ομάδων στο Twitter φέρνει στο… φως video από τη σύλληψη των οπαδών του “Αίαντα”, κάνοντας λόγο για σύλληψη 50 οπαδών.

