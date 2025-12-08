Αθλητικά

ΑΕΚ: Εντυπωσιακά video με τον Τόνι Σαβέφσκι στην OPAP Arena και το Μουσείο Ιστορίας

Η παρουσία του Σαβέφσκι στην OPAP Arena δεν πέρασε απαρατήρητη
ΑΕΚ: Εντυπωσιακά video με τον Τόνι Σαβέφσκι στην OPAP Arena και το Μουσείο Ιστορίας

Ο θρύλος της ΑΕΚ, Τόνι Σαβέφσκι, βρέθηκε στην OPAP Arena για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας της Ένωσης, με τους “κιτρινόμαυρους” να καταγράφουν τις στιγμές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό video.

Ο Τόνι Σαβέφσκι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ομάδας και συνέβαλε με την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην κατάκτηση τίτλων στην Ελλάδα. 

Η επίσκεψή του στο νέο γήπεδο της ομάδας και το Μουσείο Ιστορίας της OPAP Arena έτσι, δεν πέρασε απαρατήρητη και συνοδεύτηκε μάλιστα και με τη συνάντησή του με έναν άλλοτε συμπαίκτη του και εμβληματική μορφή της ομάδας, τον Στέλιο Μανωλά.

Οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Σαβέφσκι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
94
88
86
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Εργκίν Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη – Ο Ολυμπιακός είχε τρεις δικηγόρους να μου επιτίθενται στους περσινούς τελικούς»
Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό και τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μίλησε ο προπονητής του «τριφυλλιού»
Ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Newsit logo
Newsit logo