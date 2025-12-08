ΑΕΚ: Εντυπωσιακά video με τον Τόνι Σαβέφσκι στην OPAP Arena και το Μουσείο Ιστορίας

Ο θρύλος της ΑΕΚ, Τόνι Σαβέφσκι, βρέθηκε στην OPAP Arena για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και επισκέφθηκε το Μουσείο Ιστορίας της Ένωσης, με τους “κιτρινόμαυρους” να καταγράφουν τις στιγμές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό video.

Ο Τόνι Σαβέφσκι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ξένους στην ιστορία της ομάδας και συνέβαλε με την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην κατάκτηση τίτλων στην Ελλάδα.

Η επίσκεψή του στο νέο γήπεδο της ομάδας και το Μουσείο Ιστορίας της OPAP Arena έτσι, δεν πέρασε απαρατήρητη και συνοδεύτηκε μάλιστα και με τη συνάντησή του με έναν άλλοτε συμπαίκτη του και εμβληματική μορφή της ομάδας, τον Στέλιο Μανωλά.

Οπαδοί της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Σαβέφσκι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.