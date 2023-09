Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της ευχαρίστησε την Μπράιτον για την φιλοξενία, αλλά και την βοήθεια των «πελαργών» στο διάστημα που η Ένωση παρέμεινε στην πόλη.

Η ΑΕΚ πήρε μια σπουδαία νίκη με σκορ 3-2 στην έδρα της Μπράιτον, με τους «κιτρινόμαυρους» να ξεκινούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο Europa League.

Μάλιστα η ελληνική ομάδα συνάντησε ένα εξαιρετικό κλίμα και μια αψεγάδιαστη φιλοξενία καθ΄ όλη την παρουσία της στην Αγγλία και στο Μπράιτον, με την ΑΕΚ να βγάζει μια ανακοίνωση στην οποία ευχαριστεί τον σύλλογο και δεσμεύεται σε ανάλογη φιλοξενία για την ρεβάνς στην Αθήνα.

AEK FC wants to thank @OfficialBHAFC , for the very warm hospitality that we experienced at the American Express Stadium. AEK FC thanks all the club’s staff for their help and kindness. We look forward to welcome you at OPAP Arena in Athens.

#aekfc #bha #aekfcseason2023_2024 pic.twitter.com/bmzdxoTMxJ