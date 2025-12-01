ΑΕΚ: Η «Marca» αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς για το χατ τρικ του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (3-2 υπέρ της Ένωσης) πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ της ομάδας του και στην Ισπανία υποκλίθηκαν στο ταλέντο του.

Στη Marca χαρακτήρισαν τον Γιόβιτς στρατιώτη και πως «έδειξε τον παλιό του εαυτό» στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο Σέρβος ήταν η πρώτη φορά που πέτυχε χατ τρικ στη χώρας μας. Βρήκε την ευκαιρία να το κάνει στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και ξεκίνησε να έχει μία ιδιαίτερη αγάπη από τους φίλους της Ένωσης.

Να θυμίσουμε ότι, ο επιθετικός της ΑΕΚ έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τον αγόρασε τον Ιούλιο του 2019 έναντι 63.000.000 ευρώ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Με τη «Βασίλισσα» σε 51 εμφανίσεις πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ.