ΑΕΚ και Βίντα συνεχίζουν μαζί και την επόμενη σεζόν

Ο Ντομαγκόι Βίντα για πάντα στην ΑΕΚ! Ο Κροάτης αμυντικός ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση της Ένωσης για την επέκταση της συνεργασίας τους για μία ακόμα σεζόν.

Η ΑΕΚ δεν θέλει να χάσει την ηγετική παρουσία του Βίντα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως στα αποδυτήρια της ομάδας, γι’ αυτό και αποφάσισε να τον κρατήσει και την επόμενη σεζόν στο ρόστερ της, με το πλάνο να είναι να ολοκληρώσει την καριέρα του στα κιτρινόμαυρα. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών αναμένεται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Κροάτης στόπερ, που θα κλείσει τα 37 του χρόνια, ήρθε στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2022 και έχει δεθεί με τον σύλλογο. Σε 122 συμμετοχές έχει πετύχει 10 γκολ, με κάποια από αυτά να είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και έχει πανηγυρίσει με την ομάδα το νταμπλ της σεζόν 2022/23.