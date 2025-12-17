ΑΕΚ – Κραϊόβα: Κανονικά προπονήθηκε ο Ρέλβας, ατομικό ο Μουκουντί

Η ΑΕΚ έδωσε την τελευταία της προπόνηση στην OPAP Arena, ενόψει του αγώνα με την Κραϊόβα (18.12.2025, 22:00, COSMOTE Sport 2, ΑΝΤ1, Newsit.gr), έχοντας σαν στόχο τη νίκη για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ έχει ένα πρόβλημα λιγότερο. Ο Φιλίπε Ρέλβας συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης (17.12.2025) δείχνοντας να ξεπερνά τις ενοχλήσεις που είχε στο ματς με τον Παναιτωλικό. Ο Πορτογάλος στόπερ τίθεται έτσι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον κρίσιμο αγώνα με την Κραϊόβα.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αρόλντ Μουκουντί, που είχε αποχωρήσει με τράβηγμα από τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ. Η παρουσία του Καμερουνέζου στόπερ είναι αμφίβολη και εφόσον είναι εκτός στο πλευρό του Ρέλβας θα παίξει ο Βίντα.

Εκτός μάχης είναι σίγουρα οι τραυματίες Πιερό, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο.