ΑΕΚ – Μάλαγα: Η ώρα του αγώνα στα ημιτελικά του Final 4 του BCL

Tην Πέμπτη 7 Μαΐου στις 22:00 θα διεξαχθεί το ΑΕΚ - Μάλαγα
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στην Μπανταλόνα (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

H FIBA ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων του Final 4 του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει πια και την ώρα του αγώνα της με τη Μάλαγα στα ημιτελικά.

Πιο συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στο πρώτο παιχνίδι του Final 4 του Basketball Champions League στο γήπεδο της Μπανταλόνα, την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 22:00 σε ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και ο έτερος ημιτελικός της διοργάνωσης, ανάμεσα στη Λιέτουβος Ρίτας και την Τενερίφη, με τον αγώνα τους να αρχίζει λίγο νωρίτερα και δη, στις 19:00.

