ΑΕΚ – Μπάμπεργκ: Νίκησε αλλά αποκλείστηκε! Ο Ράις «σκότωσε» την Ένωση – video

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League. Αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ ακόμα και με 12 πόντους στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι επικράτησε με μόλις δύο πόντους (69-67) της Μπάμπεργκ στο ΟΑΚΑ, αδυνατώντας να καλύψει τους τέσσερις πόντους της ήττας της στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία.

Ο Ράις «πάγωσε» 18.000 φίλους της Ένωσης που έκαναν νέο ρεκόρ προσέλευσης στη διοργάνωση, γράφοντας το τελικό 69-67 με καλάθι, 5,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

