Η αναφορά των Άγγλων για όσα ακολούθησαν του νικηφόρου αγώνα της Μπράιτον στην έδρα της ΑΕΚ, με τον οποίο οι “γλάροι” εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα της OPAP Arena, όπου οι Άγγλοι πήραν το “διπλό” (1-0), επικράτησε ένταση ανάμεσα στους οπαδούς της Μπράιτον και αυτών της ΑΕΚ, που βρέθηκαν στις γύρω θύρες.

Η παρέμβαση των δυνάμεων των ΜΑΤ ήταν άμεση, απομακρύνοντας τους φίλους της ΑΕΚ που είχαν… επιθετικές διαθέσεις. Σύμφωνα με την “Daily Mail”, οπαδοί της Μπράιτον δέχθηκαν δακρυγόνα μετά από τη συγκεκριμένη προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας.

Ο σύνδεσμος του αγγλικού συλλόγου με την αστυνομία, Ντάρεν Μπάλκαμ, επισήμανε ότι οι οπαδοί της Μπράιτον δεν ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος και τόνισε ότι οι φίλοι των «γλάρων» που βρέθηκαν στο γήπεδο, έλαβαν τα εύσημα για την «εξαιρετική συμπεριφορά» τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και όντως η συμπεριφορά των Άγγλων που βρέθηκαν στην OPAP Arena δεν προκάλεσαν το παραμικρό πρόβλημα.

1/2 The tear gas that was deployed at the end of the game was at AEK supporters who wouldn’t clear the bowl or immediate area. A number of cannisters were fired resulting in the gas coming back into the stadium due to the still night. I know a number of you were affected