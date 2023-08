Οι χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ λειτούργησαν μεθοδευμένα, έφτασαν οδικώς στη Νέα Φιλαδέλφεια και προκάλεσαν το θάνατο 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι η UEFA απαγόρευσε τη μετακίνηση οπαδών και στα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, περισσότερα από 150 άτομα έφτασαν το βράδυ της Δευτέρας (07.08) με αυτοκινητοπομπή οδικώς από το Ζάγκρεμπ, έφτασαν έξω από την OPAP Arena -ένα 24ωρο πριν από τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League- και σκόρπισαν τον τρόμο, δολοφονώντας έναν 29χρονο οπαδό της Ένωσης.

Τα βίντεο που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας δείχνουν μεταξύ άλλων φάλαγγα με τους Κροάτες χούλιγκαν να διασχίζουν την εθνική οδό και να φτάνουν στην Αττική.

Το πλήθος των οχημάτων των χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ δεν ακινητοποιήθηκαν σε κανένα σημείο της διαδρομής από τις δυνάμεις της Αστυνομίας αλλά και το σχετικό απαγορευτικό που υπήρξε από την UEFA.

Φτάνοντας στην Αττική, τα αυτοκίνητα φαίνεται πως “σκορπίστηκαν” και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη. Με δοκάρια στα χέρια τους, επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό «Πευκάκια», από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt