Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Άρνε Σλοτ

Ο Άρνε Σλοτ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, αφού το τέλος της σεζόν και το “αντίο” στον Γιούργκεν Κλοπ, έφεραν και τη σχετική ανακοίνωση από τους “κόκκινους”.

Η Λίβερπουλ είχε συμφωνήσει με τον Άρνε Σλοτ εδώ και καιρό, αλλά πλέον ο Δανός τεχνικός είναι και τυπικά το νέο “αφεντικό” στην ομάδα και θα ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

” Μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ο Άρνε Σλοτ έχει συμφωνήσει να γίνει ο νέος πρώτος προπονητής της ομάδας, παίρνοντας κι επίσημα τη θέση από την 1 Ιουνίου 2024″, ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στα social media, η Λίβερπουλ.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌