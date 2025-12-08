ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς που θυμίζει Πόνσε και το ρεκόρ του Ρότα σε ασίστ

Η ΑΕΚ έφτασε τις 5 σερί νίκες στη Super League και 6 σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Λούκα Γιόβιτς να παίρνει… μπρος σε αυτό το διάστημα και να συνοδεύει τις καλές του εμφανίσεις με 5 γκολ.

Μετά το χατ-τρικ, ακολούθησαν τα δυο γκολ του Σέρβου επιθετικού στο 4-1 της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου. Ο Λούκα Γιόβιτς έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που σκοράρει πέντε φορές σε διαδοχικά ματς πρωταθλήματος μετά τον Εζέκιελ Πόνσε.

Ο Αργεντινός στις 21.01.2024 είχε κάνει χατ-τρικ σε νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι (0-5) και πέτυχε άλλα δύο τέρματα στη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα (4-2) στην OPAP Arena.

Ένας ακόμα παίκτης που έχει ξεχωρίσει σε αυτό το διάστημα, είναι και ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τους ¨κιτρινόμαυρους”.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ έδωσε την τέταρτη ασίστ του τη φετινή σεζόν, βγάζοντας τη σέντρα από την οποία ο Ορμπελίν Πινέδα άνοιξε το σκορ στο ΑΕΚ – Ατρόμητος (ο Μεξικανός αποτελεί και αυτός το τελευταίο διάστημα μια από τις σταθερές της ομάδας του Νίκολιτς).

Με αυτές τις 4 ασίστ, ο Λάζαρος Ρότα ισοφάρισε το ρεκόρ σε ασίστ που είχε σε μια σεζόν με την ΑΕΚ, καθώς πέρσι είχε συνολικά τέσσερις σε 33 εμφανίσεις. Στα 23 ματς που ο 28χρονος έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν, έχει δώσει ασίστ στις νίκες επί του Παναιτωλικού (1-0), του Παναθηναϊκού (0-1) και του Ατρομήτου (4-1) στο πρωτάθλημα, καθώς και σε αυτή επί της Αμπερντίν (6-0) για το Conference League.