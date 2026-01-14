ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Οι Κρητικοί «τιμώρησαν» την Ένωση και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Έγινε το “μπαμ” στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson! Ο ΟΦΗ έκανε το καλύτερό του ματς στη σεζόν μέσα στην OPAP Arena, η ΑΕΚ ήταν και πάλι “χλομή” και το γκολ του Σαλσέδο στο 80′ έκρινε τη νίκη των Κρητικών (0-1) και την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του θεσμού για δεύτερη σερί σεζόν. Κόντρα στον Λεβαδειακό -σε διπλά παιχνίδια- για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να πάει… μακριά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχοντας το πιο καλό “μονοπάτι” από τους μεγάλος του της Super League αλλά είχε ένα απόγευμα αποτυχίας μέσα στην OPAP Arena. Ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος της Ένωσης και με καλύτερο ρυθμό, βρήκε γκολ από τον Σαλσέδο στο 80′, νίκησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν τους “κιτρινόμαυρους” μετά από 3 φετινές ήττες και πέρασε στους “4” της διοργάνωσης.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε για δεύτερο σερί ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια να “σοκάρει” την ΑΕΚ, με το ξεκίνημα του αγώνα. Αυτή τη φορά, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Από λάθος του Πινέδα και ασίστ του Σενγκέλια, ο Νους έπιασε όμορφο πλασέ έξω από την περιοχή των γηπεδούχων και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ δέχθηκε πίεση στον χώρο που αμύνθηκε και έκανε λάθη, με τον Πινέδα μην “πατάει” καλά και τον Καλοσκάμη να μη βοηθάει στο να περάσει η μπάλα μπροστά. Σε αυτό το διάστημα, ο Νους ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου! Η Ένωση έστειλε όμως την μπάλα στις πτέρυγες, με τους Μάνταλο και Ελίασον να βοηθάνε στην βελτίωση της ομάδας. Η Ένωση απείλησε στο 12′ με την κεφαλιά του Γιόβιτς πέντε λεπτά μετά άγγιξε το γκολ. Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις που έπιασε έναν “κεραυνό” εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ.

Παρά την βελτίωσή της, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε και πάλι να βγάλει με ασφάλεια την μπάλα μπροστά. Ο Ελίασον εντυπωσίασε και εξέθεσε κάθε παίκτη που πήγε να τον μαρκάρει, τη στιγμή που η Ένωση προσπάθησε να δώσει πλάτος στο παιχνίδι της και να βρει ρήγματα στην αντίπαλη αμυντική λειτουργία. Στο 33′ απείλησε από “στημένη” φάση. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά, με τον Κωστούλα να αποκρούει αρχικά με το πόδι. Η μπάλα στρώθηκε στον Πινέδα, ο οποίος εκτέλεσε με τη μία, όμως και πάλι ο Κωστούλας παρενέβη, αυτή τη φορά με το κεφάλι!

Ο ΟΦΗ ανέβασε και πάλι “στροφές” με τον Νους να δείχνει ασταμάτητος, “χτυπώντας” στη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Γιόβιτς έδειξε την ποιότητά του, “αγγίζοντας” το γκολ. Μετά από σέντρα του Πενράις, ο Σέρβος -σχεδόν καθηλωμένος από μαρκάρισμα- έπιασε τρομερή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκών! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Ένωση είδε τον Ελίασον να έχει δυο μεγάλες ευκαιρίες (έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ με κεφαλιά αλλά και πλασέ).

Η ΑΕΚ προβλημάτισε και πάλι, με την έναρξη της επανάληψης, με τον ΟΦΗ να κερδίζει συνέχεια μπάλες και να πλησιάζει στα καρέ της. Καλοσκάμης, Κουτέσα και Πινέδα συνέχισαν να μην προσφέρουν, με τον Νίκολιτς να κάνει τριπλή αλλαγή (Βάργκα, Μαρίν και Κοϊτά μέσα, έξω οι Ελίασον, Κουτέσα, Μάνταλος, με τον τελευταίο να έχει κάρτα από το πρώτο μέρος).

Η ΑΕΚ βελτίωσε την εικόνα της και στο 65′ είδε την σουτάρα ου Μαρίν να στέλνει την μπάλα στη συμβολή των δοκών (ο Ρουμάνος έδωσε ενέργεια στην ομάδα, στον άξονα από τη στιγμή που πέρασε στο ματς και βοήθησε και τον Πινέδα)! Η παρουσία του Βάργκα βοήθησε την Ένωση να “πατήσει” περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή και ‘ανέβασε” και τον Καλοσκάμη.

Με το ματς να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει (76′). Ο Νους έστρωσε στον Σαλσέδο που έκανε το σουτ από τον άξονα, με τον Μπρινιόλι να διώχνει με ωραία επέμβαση. Στο 80′ όμως, οι Κρητικοί έφτασαν στο 0-1. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση με 4 παίκτες έναντι τριών της ΑΕΚ, η μπάλα πήγε στον Σαλσέδο, ο οποίος με διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ!

Με την… πλάτη στον τοίχο, η ΑΕΚ πίεσε για να φτάσει στην ισοφάριση που θα έστελνε το ματς στα πέναλτι και στο 90+1′ έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Καλοσκάμης έκανε τη σέντρα με την μπάλα να κοντράρει και να παίρνει ύψος, με τον Ρέλβας να έρχεται και να παίρνει την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά να σημαδεύει τον Χριστογεώργο που μπλόκαρε.

Η τελευταία φάση του προημιτελικού ανήκε στον ΟΦΗ, που “‘άγγιξε” το 0-2.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

VAR: Τζήλος, AVAR: Πουλικίδης.