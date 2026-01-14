ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται σε νοκ-άουτ αγώνα στην OPAP Arena για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
ΑΕΚ – ΟΦΗ live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ο κορυφαίος του γηπέδου μέχρι στιγμής ο Νους
Το δοκάρι του Νους
Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις πυο έπιασε έναν "κεραυνό" εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πένραϊς, ο Γιόβιτς έπιασε την φαλτσαριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ
Η ΑΕΚ δέχεται πίεση στο χώρο του κέντρου και κάνει λάθη - Έχει μπει καλά ο ΟΦΗ στο ματς
σε πλασέ του Νους έξω από την περιοχή της ΑΕΚ - Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι
Τζαρτζάρισμα του Νους στον Ρότα, κάτω ο αμυντικός της ΑΕΚ
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα τους δύο στόπερ, Μουκουντί και Ρέλβας, αλλά και τους Πινέδα και Γιόβιτς
Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής
Τέταρτος: Τσιμεντερίδης
VAR: Τζήλος, AVAR: Πουλικίδης
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό
Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απαρτίζουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Μάνταλος-Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς
Η ΑΕΚ “τρέχει” ένα σερί 6 νικών επί του ΟΦΗ σε όλες τις διοργανώσεις
Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα 68 ημερών που τίθενται αντιμέτωποι, με την Αεκ να έχει κάνει το 3/3το διακύβευμα όμως τώρα να είναι σαφώς μεγαλύτερο
Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Ένας νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ