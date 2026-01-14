Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ομάδα που θα περάσει, θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά παιχνίδια
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται σε νοκ-άουτ αγώνα στην OPAP Arena για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

17:21 | 14.01.2026

Ο κορυφαίος του γηπέδου μέχρι στιγμής ο Νους

17:19 | 14.01.2026
22'
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για φάουλ στον Νους
17:19 | 14.01.2026
17:19 | 14.01.2026

Το δοκάρι του Νους

17:14 | 14.01.2026
17'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις πυο έπιασε έναν "κεραυνό" εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ

17:12 | 14.01.2026
13'
Κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη, που τράβηξε από τη φανέλα τον Ελίασον
17:05 | 14.01.2026
12'
Πρώτη φάση για την ΑΕΚ

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πένραϊς, ο Γιόβιτς έπιασε την φαλτσαριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ

17:03 | 14.01.2026
5

Η ΑΕΚ δέχεται πίεση στο χώρο του κέντρου και κάνει λάθη - Έχει μπει καλά ο ΟΦΗ στο ματς

17:01 | 14.01.2026
3'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΟΦΗ

σε πλασέ του Νους έξω από την περιοχή της ΑΕΚ - Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι φιλοξενούμενοι

17:01 | 14.01.2026
2'

Τζαρτζάρισμα του Νους στον Ρότα, κάτω ο αμυντικός της ΑΕΚ

16:59 | 14.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:56 | 14.01.2026

Ο Λεβαδειακός νίκησε την Κηφισιά με 2-0 στην Βοιωτία και πέρασε στους "4" του Κυπέλλου Ελλάδας. Στους "4" θα αντιμετωπίσει το νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Μεγάλη πρόκριση για τους Βοιωτούς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ο Λεβαδειακός έγινε χρονικά η πρώτη ομάδα που πήρε το "εισιτήριο" για τους "4" του Κυπέλλου
16:50 | 14.01.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:48 | 14.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε επτά αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη, διατηρώντας στο αρχικό σχήμα τους δύο στόπερ, Μουκουντί και Ρέλβας, αλλά και τους Πινέδα και Γιόβιτς

16:48 | 14.01.2026

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Διαμαντής

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

VAR: Τζήλος, AVAR: Πουλικίδης

16:48 | 14.01.2026

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο, Νους.

16:48 | 14.01.2026
16:47 | 14.01.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπαλαμώτης, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Κοσίδης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Βάργκα.

16:47 | 14.01.2026

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ζίνι και Πιερό

16:47 | 14.01.2026

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τετράδα της άμυνας απαρτίζουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Μάνταλος-Πινέδα το δίδυμο στον άξονα, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Καλοσκάμη πίσω από τον Γιόβιτς

16:47 | 14.01.2026

Η ΑΕΚ “τρέχει” ένα σερί 6 νικών επί του ΟΦΗ σε όλες τις διοργανώσεις

16:47 | 14.01.2026

Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά σε διάστημα 68 ημερών που τίθενται αντιμέτωποι, με την Αεκ να έχει κάνει το 3/3το διακύβευμα όμως τώρα να είναι σαφώς μεγαλύτερο

16:46 | 14.01.2026
16:46 | 14.01.2026

Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν υπάρχει παράταση και η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

16:46 | 14.01.2026

Ένας νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού

16:46 | 14.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

16:45 | 14.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
162
115
112
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo