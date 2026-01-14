ΑΕΚ – ΟΦΗ live για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

17'

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Ρότα μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το πέναλτι, ο Καλοσκάμης δεν μπόρεσε να πιάσει το σουτ -έχοντας την πίεση αντιπάλου- αλλά η μπάλα έφτασε στον Πενράις πυο έπιασε έναν "κεραυνό" εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ