ΑΕΚ: Οι Βρετανοί κρατάνε «ζεστή» την περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς

Στη μετεγγραφική επικαιρότητα της Ένωσης παραμένει ο επιθετικός της Ρέιντζερς
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Η περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς της Ρέιντζερς συνεχίζει να ενδιαφέρει την ΑΕΚ, σύμφωνα και με ρεπορτάζ από το Νησί. Ο 30χρονος επιθετικός θέλει να πάει στους “κιτρινόμαυρους”, αλλά οι δυο ομάδες δεν μπόρεσαν να έρθουν το προηγούμενο διάστημα σε συμφωνία, έχοντας οικονομική διαφορά.

Καθώς πλησιάζουμε στο φινάλε του καλοκαιριού και της μετεγγραφικής περιόδου, το όνομα του Σίριλ Ντέσερς φαίνεται να επανέρχεται στα δημοσιεύματα που αφορούν την ΑΕΚ, κρατώντας έτσι “ζεστή” τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όπως αναφέρει το TEAMtalk, “πηγές αποκαλύπτουν ότι η ΑΕΚ είναι ακόμα σε συχνή επαφή με τους εκπροσώπους του Ντέσερς, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί το deal”. Μάλιστα, επισημαίνεται και την γνωστή επιθυμία του Νιγηριανού επιθετικού να πάρει μετεγγραφή για την Ένωση και πως η πίεση που υπάρχει από την πλευρά των “κιτρινόμαυρων” μπορεί τελικά να είναι καθοριστική.

Τέλος από το TEAMtalk κάνουν αναφορά στις προθέσεις της Ρέιντζερς να αποκτήσει έναν σέντερ φορ άλλου τύπου από τον Ντέσερς, με την προϋπόθεση να πουληθεί ο Νιγηριανός φορ, ενώ εκτιμούν επίσης ότι -πλην της ΑΕΚ- για τιον διεθνή επιθετικό θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν ομάδες από την Ιταλία, λόγω της παρουσίας που ειχε ο παίκτης στην Κρεμονέζε, πριν μετακομίσει στο Αιμπροξ.

