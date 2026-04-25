ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μετά από μισή ώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

Οι διακοπές στο Άρης - Πανιώνιος έφεραν μεγάλη καθυστέρηση στη Sunel Arena για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Μονομαχία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της GBL, με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα να ξεκινάει με μεγάλη καθυστέρηση, εξαιτίας της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Άρης – Πανιώνιος.

Για να διασφαλιστεί η ισονομία στις “μάχες” της τελικής κατάταξης στην GBL, τα περισσότερα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της GBL άρχισαν την ίδια ώρα, όμως το Άρης – Πανιώνιος άργησε να φθάσει στο ημίχρονο και επηρέασε το ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

Στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν αρκετές διακοπές, με τους φίλους του Άρη να δημιουργούν ατμόσφαιρα και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που βρέθηκε στο γήπεδο, αλλά ως εκ τούτου, στη Sunel Arena χρειάστηκε να περιμένουν πάνω από μισή ώρα, για να γίνει μαζί το τζάμπολ για το δεύτερο ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια.

