Επικό σύνθημα των οπαδών του Άρη Betsson για Αντετοκούνμπο: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει»

Ο Άρης Betsson έχει ανακοινώσει sold out για το εντός έδρας ματς με τον Πανιώνιο, μια αναμέτρηση στην οποία θα παρακολουθήσουν από κοντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρίτσαρντ σιάο και ο θρύλικός, Νίκος Γκάλης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε περίπου στις 17:00 στο Αλεξάνδρειο, συνοδευόμενος από τον αδερφό του, Θανάση, τη μητέρα του Βερόνικα, και τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Άρης.

Οι οπαδοί του Άρη Betsson υποδέχθηκαν με θέρμη τον “σταρ” των Μιλγουόκι Μπακς, με του έκανε την εμφάνισή του εντός γηπέδου και μάλιστα δημιούργησαν και ένα ευρηματικό σύνθημα για τον “Greek freak”.

“Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη” είναι οι στίχοι του συνθήματος που δόνησαν το “Αλεξάνδρειο”.