Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική των play off της Superleague 1, με τον Πέδρο Μαρτίνς να αφήνει 10 παίκτες εκτός αποστολής.

Με δεδομένο ότι η αναμέτρηση δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Πορτογάλος τεχνικός θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες, όπως ο Κώστας Φορτούνης, που αγωνίστηκε ελάχιστα φέτος. Εκτός αποστολής έμειναν έτσι 8 βασικοί, οι Βατσλίκ, Παπασταθόπουλος, Λαλά, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Μ. Καμαρά, Εμβιλά και Ροντρίγκες, αλλά και οι Τζολάκης, Καρμπόβνικ και Ονιεκούρου.

Το τελευταίο του ματς δίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Κόντρα στην ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος την Τρίτη ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ (17/05, 20:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής των Play Offs της Super League. Ματς το οποίο θα είναι και το τελευταίο της φετινής αγωνιστικής περιόδου για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα στο ΟΑΚΑ, με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά στην αποστολή είναι οι:

Α. Καμαρά, Ανδρούτσος, Μπα, Μπαγκαλιάνης, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Σισέ, Ελ Αραμπί, Φαντιγκά, Φορτούνης, Κανέ, Καραργύρης, Κίτσος, Κρίστινσον, Κούντε, Λόπες, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Τικίνιο, Σουρλής, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/SmBFgefYKY