ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας 102-85: Πάρτι της Ένωσης στη Sunel Arena

Η ΑΕΚ κέρδισε 102-85 τον Προμηθέα Πάτρας για την 20 αγωνιστική της GBL και έφτασε τις 14 νίκες στη σεζόν αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα σε σχέση με τον τέταρτο ΠΑΟΚ.

Ο Γκρέι ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στη Sunel Arena (19 πόντους και 5 ριμπάουντ), η οποία όμως κόντρα στον Προμηθέα είχε πολλούς πρωταγωνιστές και αυτό της χάρισε μία εύκολη και επιβλητική νίκη.

Ο Λεκαβίτσιους είχε 18 πόντους στην αναμέτρηση και ξεχώρισε μετά τον Αμερικανό φόργουορντ. Νάναλι και Μπράουν ακολούθησαν στο σκοράρισμα με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Χάρις με 21 πόντους, όπως και οι Γκραντ και Τάκερ που πέτυχαν 17. Πέρα από αυτούς η ομάδα του Σεγκούρα δεν πήρε βοήθειες από τους Έλληνες παίκτες που οι περισσότεροι έμειναν χαμηλά. Μόνο ο Πλώτας προσέγγισε τους 10 πόντους, αφού πέτυχε 9.

Η Ένωση έχει ρεκόρ 14-4 στη GBL και είναι καθαρά στην τρίτη θέση, με τον τέταρτο ΠΑΟΚ να είναι τρεις νίκες πίσω, έχοντας όμως και δύο παιχνίδι λιγότερα. Ο Προμηθέας παρέμεινε εκτός 8άδας, αφού με ρεκόρ 6-12 είναι 9ος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-21, 52-38, 77-57, 102-85.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 19 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φίζελ 10 (5/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ) , Μπάρτλεϊ 2, Λεκαβίτσιους 18 (2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (1/1 δίποντο, 3/3 τρίποντα), Σκορδίλης, Μπράουν 12 (5/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Κατσίβελης 4, Φλιώνης 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 8, Νάναλι 16 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 21 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάκερ 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κόουλμαν 12 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Πλώτας 9, Πούλιος, Λάγιος , Μπέλο 2, Πρέκας 1, Κομνιανίδης 1, Σταυρακόπουλος 2, Γκραντ 19 (2/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 1