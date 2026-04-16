ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο 3-1 τελικό: Νίκησε τους Ισπανούς στην Allwyn Arena αλλά το «θαύμα» της πρόκρισης δεν ήρθε

Η πορεία της ΑΕΚ στο Conference league ολοκληρώθηκε στη προημιτελική του φάση, με την Ένωση να κάνει υπερπροσπάθεια στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά να αποκλείεται
Έγινε η εκτέλεση, δεν βγήκε φάση
Φάουλ και ίσως η τελευταία φάση του ματς
Φώναξε για πέναλτι η ΑΕΚ, σε μαρκάρισμα στον Βάργκα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι
ο περέιρα στη θέση του Πήλιου και ο Γκατσίνοβιτς πάει αριστερό μπακ
Προσποίηση και σέντρα του Ελίασον, κεφαλιά του Βάργκα, ο τερματοφύλακας της Ράγιο μπλόκαρε και μετά έκανε πως χτύπησε στο δοκάρι και έπεσε με... πόνους στον αγωνιστικό χωρο
ο Μεντί στη θέση του σκόρερ, Παλαθόν
Ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Ζίνι
Σέντρα του Βάργκα από δεξιά, ο Ζίνι δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ
Θα περάσει ο Γκατσίνοβιτς σε λίγο στο ματς
Ο Πινέδα έχει περάσει έναν παίκτη της Ράγιο κάπου τρεις φορές στην ίδια φάση, παρά τα φάουλ που δέχθηκε, αλλά ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα
ο Ελίασον στη θέση του Κουτέσα
Ο διαιτητής Εσκάς έχει εκνευρίσει με τις αποφάσεις του
Σέντρα του Βάργκα από δεξιά, κεφαλιά του Κουτέσα στο δεύτερο δοκάρι, έδιωξε αμυνόμενος
ο Μουκουντί βοηθάει και στην επίθεση, πλέον
Ο Ρότα έκλεψε την μπάλα σχεδόν στο κόρνερ, γύρισε στη μικρή περιοχή, ο Ζίνι έκανε την προβολή, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της Ράγιο
Ο Παλαθόν είναι αυτός που είχε σκοράρει στο πρώτο ματς, με εκτέλεση πέναλτι. Το 3-0 των Ισπανών
Με το 3-1, η ΑΕΚ χρειάζεται ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση και δύο για την απευθείας πρόκριση
οι οπαδοί της ΑΕΚ προσπαθούν να στηρίξουν την ομάδα
Ο Πέδρο Ντίας κουβάλησε αρκετά μέτρα την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε στην περιοχή στον Παλαθόν που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1
Το ματς έχει αποκτήσει τρελό ρυθμό και σε αυτό βοηθάει και ο κόσμος της ΑΕΚ
Έφυγε ψηά η κεφαλιά του Ζϊνι μετά από εκτέλεση κόρνερ
Εκτός Φιλίπε, Λόπεθ - Μέσα Βαλεντίν και Ντίαζ.
Ζητάει αλλαγή δεν μπορεί να συνεχίσει ο στόπερ της Ράγιο
Ο Ζίνι το κάρφωσε με κεφαλιά, από σέντρα του Κουτέσα από τα αριστερά
Σουτ του Μαρίν υπό πίεση, από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση δεξιά, η μπάλα έφυγε άουτ
Ζίνι και Κουτέσα κάνων άνω - κάτω την αντίπαλη άμυνα
Πάλι καθυστερήσεις από την Ράγιο
Κακή η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά
Ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής της Ράγιο
Το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 3-2 υπέρ της Ράγιο
Ο Αλεμάο στη θέση του Αλχομάχ
Στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί της ΑΕΚ
Οι παίκτες της Ράγιο επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. θα πρέπει να δούμε την αντλιδραση της ισπανικής ομάδας
Μαρίν, Ζίνι, Πινέδα, και Ρότα έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν από μια ΑΕΚ που πηγαίνει καλά στην επίθεση και θα πρέπει να βγάλει ένα πιο σταθερό πρόσωπο στην άμυνα, για να ελπίζει στο... θαύμα
η ΑΕΚ έχει κάνει... σχεδόν τη μισή δουλειά από το πρώτο ημίχρονο. Ψάχνει ένα ακόμα γκολ να να στείλει το ματς και την πρόκριση στην παράταση και δύο για να προκριθεί
Μακρινό σουτ του Μάριν, η μπάλα πήρε φάλτσα και ο Μπατάλια έδωσε δύσκολα σε κόρνερ
Ο Ρότα κάνει τρομερό ματς μέχρι στιγμής
Αυτή τη στιγμή θέλει άλλο ένα γκολ για παράταση
Η ΑΕΚ θέλει νίκη με διαφορά τριών γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και με τέσσερα για να προκριθεί χωρίς το έξτρα ημίωρο ή τα πέναλτι
"Τρέλα" στην Allwyn Arena
Για μαρκάρισμα στον Κοϊτά
Ο Ρότα έκανε μία γλυκιά σέντρα από τα δεξιά στο κέντρο της άμυνας της Ράγιο, ξανά ο Βάργκα έπιασε την κεφαλιά, όμως ήταν αδύναμη και ο Μπατάγια τη μάζεψε εύκολα
Ζίνι και Κουτέσα πιέζουν απίστευτα την άμυνα της Ράγιο
ο Ζίνι γύρισε υπέροχα το κορμί του και απέφυγε αντίπαλο, έβγαλε κάθετη στον Κουτέσα που έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάη περιοχή και θέση αριστερά, αλλά ο Μπατάλια μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια
Το 1-0 του Ζίνι
ο πορτιέρε της Ράγιο μπλόκαρε εύκολα το μακρινό σουτ του Μαρίν
ο Εσπίνο στη θέση του Γκαρσία
Εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Μουκουντί, η μπαλα πέρασε λίγο δίπλα από΄το δεξί δοκάρι της Ράγιο
ο Ακχομάχ βρήκε με τον χέρι του τον Πήλιο στον λαιμό, σε προσπάθεια να προστατέψει την μπάλα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάρτα
Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε
Διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για σπρώξιμο στον Βάργκα, σε προσπάθεια για κεφαλιά
Τσαμπουκάς του Πήλιου με αντίπαλο, μετά από μονομαχία τους, ο αμυντικός της ΑΕΚ βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χωρο
οι παίκτες της Ράγιο κάνουν καθυστερήσεις από τα πρώτα λεπτά του αγωνα
Από εκτέλεση πλαγίου του Πήλιου ο Ζίνι κατέβασε την μπάλα και με άψιογο τελείωμα άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς
Ανεβάζει "στροφές" σιγά σιγά η ΑΕΚ
Σέντρα του Ρότα από δεξιά, κεφαλιά του Βάργκα από το ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Δεν πέρασε η πάσα του Μαρίν στον πινέδα, που έμπαινε μόνος του στην αντίπαλη περιοχή
Διαγώνιο σουτ του Ακομάχ, μπλόκαρε ο Στρακόσα
Ασταθής απόκρουση του Στακόσα σε μακρινό σουτ του Παλαθόν και στη συνέχεια ο Ράτσιου σούταρε άστοχα προ κενής εστίας
Αρκετά φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής Εσκάς στο ξεκίνημα του αγώνα, υπέρ της Ράγιο
η ΑΕΚ δεν έχει αρκετά την κατοχή της μπάλας
Κακή απευθείας εκτέλεση φάουλ από την Ράγιο, που έχει μπει δυνατά στο ματς
Κάθετη των φιλοξενούμενων με την έναρξη του αγώνα, ο Στρακόσα μγήκε και μπλόκαρε
Όλα έτοιμα για τη "μάχη" της ΑΕΚ
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Θέλουμε κάτι λιγότερο από δέκα λεπτά για την έναρξη του αγώνα
Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ
Όπως προκύπτει, είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να κερδίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο, ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League
Την ίδια στιγμή, η Ράγιο Βαγεκάνο βρίσκεται μία ανάσα από την πρώτη ευρωπαϊκή τετράδα της ιστορίας της (έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2000-01)
Το σκηνικό… παρόμοιο. Η ΑΕΚ είχε ηττηθεί με 3-0 από την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (QPR) στην Αγγλία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA. Στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η «Ένωση» κατάφερε να κερδίσει με το ίδιο σκορ (3-0) και να πάρει την πρόκριση στα πέναλτι (7-6), γράφοντας μια από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Η Allwyn Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη και να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων»
Η ΑΕΚ, μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη στοχεύει σε μια επική ανατροπή στον επαναληπτικό της Allwyn Arena, επιδιώκοντας να επαναλάβει το ιστορικό κατόρθωμα του 1977 κόντρα στην QPR
Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση της ενδεκάδας της ΑΕΚ. Στο... πόδι η Allwyn Arena
Μόλις η Ράγιο Βαγεκάνο ολοκλήρωσε την προθέρμανσή της
Στην Allwyn Arena βρίσκεται ο Ντράγκαν Σάκοτα ο οποίος χθες (15.04.2026) οδήγησε την μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ στην σπουδαία νίκη επί της Μπανταλόνα και στην πρόκριση στο Final Four του BCL
Πριν από δευτερόλεπτα, οι παίκτες της ΑΕΚ επέστρεψαν στα αποδυτήρια
Η Ράγιο Βαγιεκάνο γνωρίζει πως μόνο με… διαχείριση του πρώτου ματς ίσως να μην τα καταφέρει
Οι φίλοι των πήραν θέση στο γήπεδο της ΑΕΚ περίπου 2,5 ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης
Η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ έχοντας περισσότερους από 1.500 οπαδούς στο πλευρό της
Διαιτητής: Έσπεν Εσκάς (Νορβηγία)
Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν
Τέταρτος: Σίγουρντ Κρίνγκσταντ
VAR: Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο
Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.
Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο ματς
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Ισπανία. Ο Μαρίν πήρε φανέλα βασικού ως παρτενέρ του Πινέδα στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Κουτέσα επιστρέφει στο αρχικό σχήμα στην αριστερή πλευρά. Στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Βάργκα είναι ο Ζίνι, που παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Γιόβιτς
Όποια ομάδα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά όποιον «επιβιώσει» από τις μάχες του Στρασβούργου με τη Μάιντς. Οι Γερμανοί είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 2-0 και η ρεβάνς γίνεται στη Γαλλία
Μια αποστολή που οι πάντες στην Ένωση, πιστεύουν ότι μπορούν να φέρουν εις πέρας, κυρίως λόγω των πολλών χαμένων ευκαιριών στο ματς του Βαγέκας, αλλά και από τον τρόπο που δέχθηκαν τα τρία γκολ. Η ΑΕΚ ξέρει πως χρειάζεται να κάνει ένα τέλειο παιχνίδι για να έχει ελπίδες ανατροπής και πρόκρισης στα ημιτελικά του Conference League
Η Ένωση θα προσπαθήσει για την υπέρβαση που θα την επαναφέρει στους «4» ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn, με μοναδικό στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 από την πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και να πάρει επική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League
