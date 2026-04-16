«Η νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο ανοίγει το δρόμο για το Champions League», ανέλυσε ο Ανδρέας Δημάτος στα social media

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) και για να προκριθεί θα πρέπει να κερδίσει με διαφορά τεσσάρων γκολ, ή να στείλει το ματς στα πέναλτι με νίκη με τρία γκολ.

Ο Ανδρέας Δημάτος, media consultant της UEFA, σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να κερδίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο, ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό γιατί θα τη βοηθήσει να είναι στους ισχυρούς στα πλέι οφ του Champions League σε περίπτωση που κατακτήσει τη Super League, τη στιγμή που είναι στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ αν κερδίσει θα προσπεράσει την Τσέλιε και θα έχει ένα πιο βατό δρόμο για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Ανδρέα Δημάτου

Για την ΑΕΚ πάντως απόψε και στο ενδεχόμενο κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος ακόμα και η απλή -χωρίς πρόκριση- νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική ενόψει των πλέι οφ του Champions League του ερχόμενου καλοκαιριού!

Με νίκη ή και με ισοπαλία απόψε ξεπερνάει σε συντελεστή την Τσέλιε και με τα τωρινά δεδομένα αυτό θα την έβαζε στο γκρουπ των πέντε ισχυρών της κλήρωσης των πλέι οφ! Είναι πλέον δεδομένο ότι η πρωταθλήτρια με τον υψηλότερο συντελεστή από όλη την προκριματική φάση θα είναι απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League αφού και οι τέσσερις ομάδες της ημιτελικής φάσης της τρέχουσας διοργάνωσης (Μπάγερν, Παρί, Αρσεναλ, Ατλετικο) θα έχουν εισιτήριο από το πρωτάθλημα της χώρας τους.

Με τα τωρινά δεδομένα αυτή η ομάδα θα ήταν ο Ερυθρός Αστέρας και οι πέντε ομάδες με τον υψηλότερο συντελεστή θα ήταν οι Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν και Τσέλιε! Με νίκη ή και ισοπαλία απόψε η ΑΕΚ μπαίνει στην προνομιούχο τετράδα αντί της σχεδόν βέβαιης πρωταθλήτριας Σλοβενίας.

Από εκεί και πέρα βεβαίως η κατάσταση μπορεί να γίνει και πάλι δύσκολη για την ΑΕΚ στο ενδεχόμενο που κατακτήσουν το πρωτάθλημα σε Ουκρανία, Ουγγαρία και Σκωτία οι σημερινές δεύτερες… Σαχτάρ, Φερεντσβάρος και Ρέιντζερς, που το διεκδικούν και έχουν καλύτερο συντελεστή από την Ενωση.

Βεβαίως αν δεν γίνει το… αρνητικό τρία στα τρία για την ΑΕΚ υπάρχει και η ελπίδα αποκλεισμού ομάδων στον πρώτο και κυρίως στον δεύτερο προκριματικό προκειμένου να έχει μίνιμουμ τον πέμπτο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο των δέκα ομάδων που θα μετάσχουν στα πλέι οφ για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase! Σε αυτή την περίπτωση είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει αντίπαλο στα μέτρα της για τη χρυσή πρόκριση!».