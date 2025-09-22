ΑΕΚ: Συνελήφθη αθλητής της «Ένωσης» που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ της τροχαίας

Ο καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ συνελήφθη την Κυριακή (21/09/25) μετά από άρνησή του σε αστυνομικούς της τροχαίας, που ήθελαν να τον υποβάλλουν σε αλκοτέστ.

Η χρονιά της μπασκετικής ΑΕΚ θα ξεκινήσει με έναν ανορθόδοξο τρόπο, μιας και αθλητής της λίγο πριν την έναρξη της σεζόν βρέθηκε στο τμήμα, λόγω άρνησής του να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης τη Δευτέρα (22/09/25).

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή τον Προμηθέα Πάτρας στη Ρόδο, για τον ημιτελικό του Super Cup.