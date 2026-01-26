Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ: Σύσσωμη η ομάδα ποδοσφαίρου θα βρεθεί στα Άνω Λιόσια για το ματς της Ένωσης με την Άλμπα στο BCL

Κιτρινόμαυρη πανστρατιά! Η ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ στο πλευρό του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τετάρτη (28.01.2026, 19:00) την Άλμπα Βερολίνου στα Άνω Λιόσια, σε ματς για την 2η αγωνιστική του Group J της φάσης των «16» του BCL. O βαθμός δυσκολίας αλλά και η κρισιμότητα της αναμέτρησης έκαναν τον Ντράγκαν Σάκοτα να δώσει… κάλεσμα προς τους φίλους της ομάδας. Στο πλευρό της Ένωσης, θα βρεθεί και ποδοσφαιρικό τμήμα των “κιτρινόμαυρων”.

“Πρέπει να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και στη SUNEL Arena. Ας κάνουμε μία νέα αρχή από Τετάρτη. Και να κερδίζουμε μαζί με το λαό μας. Για να διεκδικήσουμε μετά τα πιο μεγάλα, και στο Βερολίνο, και παντού…” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ο ποδοσφαιρική ΑΕΚ άκουσε το κάλεσμα του Σέρβου κόουτς και θα δώσει το παρών στο ματς με την Άλμπα Βερολίνου.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ -οι παίκτες, ο Μάρκο Νίκολιτς, οι συνεργάτες του και Χαβιέ Ριμπάλτα- θα βρεθούν το βράδυ στα Άνω Λιόσια,για το ματς στο BCL. Να τονιστεί μάλιστα πως θα υπάρξουν δράσεις την Τετάρτης με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών της Ένωσης στη Sunel Arena.

