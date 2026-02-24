AEK θα κάνει κιτρινόμαυρο τον Βόλο, πάνω από 10.000 οπαδοί της Ένωσης αναμένονται στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο την προσεχή Κυριακή (01.03.2026, 17:30) και θέλει το “τρίποντο” για να παραμείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League. Σε αυτη της την προσπάθεια, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη συμπαράσταση περισσοτέρων από 10 χιλιάδων οπαδών της.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδειξαν τις διαθέσεις τους από το κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι με τον Λεβαδειακό -με την παρουσία τους έξω από την “Allwyn Arena”- και τώρα αναμένεται να κάνουν “κατάληψη” στην έδρα του Βόλου, στο ματς για την 23η αγωνιστική της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πλευρά της ΑΕΚ ζήτησε να πάρει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, που θα είναι σίγουρα περισσότερα από 10 χιλιάδες. Η διαδικασία θα γίνει μέσα από τα link του Βόλου και θα πάει σταδιακά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο πόσα ακριβώς εισιτήρια θα διατεθούν στους φίλους της ΑΕΚ.

Ο Βόλος αναμένεται να δίνει σταδιακά προς πώληση θύρες του γηπέδου και στο τέλος θα φανεί αν ολόκληρο το γήπεδο θα είναι κιτρινόμαυρο.