Οι οπαδοί της Γαλατασαράι έδειξαν τη συμπαράσταση τους στην οικογένεια της ΑΕΚ και του αδικοχαμένου Μιχάλη, ο οποίος δολοφονήθηκε από Κροάτες χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο παιχνίδι της Γαλατασαράι με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας για τα προκριματικά του Champions League, οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας κρέμασαν ένα πανό στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Μιχάλη», έγραφε το συγκεκριμένο πανό, με τους Τούρκους να δείχνουν την συμπαράστασή τους.

08/08/2023 Champions League. ultrAslan (Galatasaray🇹🇷) with banner for stabbed AEK fan and banner for flood victims in Slovenia🇸🇮 pic.twitter.com/F1FIeFqs1B