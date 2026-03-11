ΑΕΚ – Τόφας 96-88: Η Ένωση έκανε το 5/5 στο BCL με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Τόφας στη Sunel Arena επικρατώντας 96-88 και συνέχισε αήττητη στη φάση των 16 του Basketball Champions League.

Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της ΑΕΚ σε ισάριθμους αγώνες στη φάση των 16 της διοργάνωσης και αν συνεχίσει έτσι θα προκριθεί στους 8 με πλεονέκτημα έδρας για να βάλει τις βάσεις για μία ακόμα παρουσία στα ημιτελικά του BCL.

Ο Μπάρτλεϊ για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ και οδήγησε στην πέμπτη διαδοχική νίκη. Ο Γκρέι ηταν καθοριστικός με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ισάριθμους πόντους πέτυχαν και οι Νάναλι και Μπράουν.

Η Ένωση βρίσκεται στην πρώτη θέση με πέντε νίκες, ενώ η Τόφας βρίσκεται στην 3η με μία νίκη και τέσσερις ήττες.

Η ΑΕΚ θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας, αν η Άλμπα Βερολίνου ηττηθεί απόψε (11/3) από την Καρδίτσα. Σε περίπτωση νίκη της γερμανικής ομάδας, η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί το +8 στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 13 (4/9 δίποντα, 5/6 βολές, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σκορδίλης, Μπράουν 13 (5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Φλιώνης, Φίζελ 8 (2 ριμπάουν), Λεκαβίτσιους 9 (3/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κουζμίνκσκας, Νάναλι 13 (1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάρτλεϊ 22 (5/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Χαραλαμπόπουλος 9 (1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

ΤΟΦΑΣ (Ραίκοβικ): Φλόιντ 20 (8/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Τσένγκιζ 7, Πέρεθ 6, Σαϊμπίρ 12 (3/5 δίποντα, 3/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκετσίμ 5, Πόστελ, Κιντ 16 (6/9 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ),Μπλάζεβιτς 13 (6/7 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπεσόν 4, Κορκμάζ 3