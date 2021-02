Άφωνος ο Χεζόνια, το πρώτο μήνυμα του μετά την άφιξη του στην Αθήνα

Ο Μάριο Χεζόνια έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης (25/2) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, με τον Κροάτη σούπερ σταρ να μένει άφωνος από την υποδοχή των οπαδών του τριφυλλιού στο αεροδρόμιο.

Ο Χεζόνια έδειξε να το απολαμβάνει, “οργανώνοντας” την κερκίδα, ενώ λίγα λεπτά μετά έκανε και τις πρώτες του αναρτήσεις στο twitter από την Ελλάδα.

“Άφωνος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ!”, ήταν το μήνυμα του Κροάτη, ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να αγωνιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται με τους “πράσινους”.

Speechless. THANK YOU THANK YOU THANK YOU!!!!!!!! 💚☘️💚