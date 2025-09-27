Αγγελόπουλοι για τον Ολυμπιακό στη Euroleague: «Άλλες ομάδες είναι φαβορί ειδικά φέτος για τον τίτλο»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η σερί χρονιά το Super Cup του μπάσκετ μετά τη νίκη με 92-83 επί του Προμηθέα Πάτρας στον τελικό και ο Γιώργος με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο σήκωσαν το τρόπαιο της διοργάνωσης στη Ρόδο.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αναφέρθηκαν και στη νέα αγωνιστική περίοδο που μόλις ξεκίνησε για την ομάδα τους, αρνούμενοι το… χρίσμα του φαβορί για την κατάκτηση και της Euroleague από την ομάδα τους.

Οι δηλώσεις του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου

Για τη συνέχεια μιας επιτυχημένης χρονιάς: “Η ομάδα έχει συνέχεια. Μετά από ένα καλοκαίρι με νέους παίκτες συνεχίζουμε και πάντα στοχεύουμε στους τίτλους. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, πιο αθλητική. Ήρθε άλλος ένας παίκτης σήμερα, επίσης αθλητικός. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι”.

Για το τι σημαίνει να αρχίζεις τη σεζόν με τρόπαιο: “Ιδανικό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, με πολλούς τίτλους φέτος”.

Για το πρότζεκτ του ΣΕΦ και τα υπόλοιπα βήματα που έκανε ο Ολυμπιακός: “Το πιο σημαντικό βήμα που έγινε μέσα στο καλοκαίρι ήταν η συμφωνία για το ΣΕΦ. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και για αυτό κάναμε όλες τις άλλες κινήσεις το καλοκαίρι”.

Για το εάν τελείωσαν οι μεταγραφές για τον Ολυμπιακό: “Αυτό θα το δει ο προπονητής. Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, μέσα στη σεζόν πάντα κοιτάμε. Αν χρειαστεί κάτι, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής, είμαστε αυτοί που είμαστε”.

Για την EuroLeague: “Κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολη. Για αυτό έχουμε τόσους παίκτες και για αυτό χρειάζονται τόσο πολύ και καλοί παίκτες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημαντικό είναι να προκριθείς στα playoffs, είτε στην πρώτη, είτε σε κάποια άλλη θέση. Δεν έχει πολύ μεγάλη αξία σε ποια και έχει αποδειχθεί. Θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Ο στόχος είναι το Final Four”.

Για το εάν είναι ο Ολυμπιακός φαβορί: “Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μακάρι να κατακτήσουμε την κορυφή. Άλλες ομάδες είναι φαβορί, ειδικά φέτος. Δεν υπάρχει κάποια έξτρα πίεση, αλλά έξτρα θέληση και δίψα”.

Για το πείσμα για την κορυφή: “Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, υπάρχουν πολλά θέματα. Ελπίζουμε να πάμε καλά”.

Για τον Ολυμπιακό που θυμίζει οικογένεια: “Πάντα είναι δυνατό στοιχείο. Αλλιώς δεν μπορείς να περνάς κάθε χρόνο στο Final Four. Αν δεν έχεις καλή χημεία ανάμεσα στους παίκτες, τους προπονητές και εμάς, δεν θα φτάναμε κάθε χρόνο στο Final Four”.