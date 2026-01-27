Άγγελος Ποστέκογλου: Σενάριο επιστροφής του ομογενή προπονητή στη Σέλτικ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται χωρίς ομάδα μετά την απόλυση του από τη Νότιγχαμ, με τον ομογενή προπονητή να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Σέλτικ το καλοκαίρι.

Η διοίκηση της Σέλτικ ψάχνει για νέο τεχνικό για την επόμενη σεζόν. Μετά την απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς, ανέλαβε προσωρινά ο Μάρτιν Ο’ Νιλ, ο οποίος έδωσε στη συνέχεια τη θέση του στον Γουίλφριντ Νανσί. Ο Γάλλος κόουτς όμως δεν έμεινε πάνω από ένα μήνα στη Γλασκώβη, απολύθηκε και ανέλαβε ξανά ο Ο’ Νιλ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Record» η διοίκηση εξετάζει ξανά πλέον το ενδεχόμενο της επιστροφής του Αγγελου Ποστέκογλου στο «Χάμπντεν Παρκ».

Ο 60χρονος ομογενής κόουτς έμεινε για μόλις οκτώ αγώνες στον πάγκο της Νότιγχαμ, απολύθηκε και θα ήθελε να επιστρέψει στη Σέλτικ, με την οποία κατέκτησε πέντε τίτλους σε δύο χρόνια (2021-23), πριν φύγει για να αναλάβει την Τότεναμ.