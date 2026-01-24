Αθλητικά

Άγιαξ: Άνετη νίκη στην Ολλανδία πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό στο Champions League

Χωρίς να... ιδρώσει ο «Αίαντας» στο πρωτάθλημα Ολλανδίας
Οι παίκτες του Άγιαξ πανηγυρίζουν στο Champions League
Οι παίκτες του Άγιαξ πανηγυρίζουν στο Champions League / REUTERS/Pablo Morano

Μετά τον Ολυμπιακό και ο Άγιαξ πήρε στο… ρελαντί τη νίκη στο πρωτάθλημά του, λίγο πριν τη “μονομαχία” των δύο ομάδων σε τελικό πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Με δύο γκολ από τον Μπάας στο πρώτο ημίχρονο, ο Άγιαξ επικράτησε άνετα της Φόλενταμ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και κράτησε δυνάμεις για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο “Άιαντας” βρίσκεται σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό και θα “παλέψει” κόντρα στους Πειραιώτες για το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κόντρα στη Φόλενταμ, ο Άγιαξ αγωνίστηκε έτσι με αρκετές αλλαγές και τη σύνθεσή του ως εξής: Γιάρος, Γκάει, Μπούμαν, Μπάας, Ρόζα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Τζιμ), Ρεγκίρ (63′ Ιτακούρα), Στερ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουκ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
214
130
92
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo