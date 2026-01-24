Άγιαξ: Άνετη νίκη στην Ολλανδία πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό στο Champions League

Μετά τον Ολυμπιακό και ο Άγιαξ πήρε στο… ρελαντί τη νίκη στο πρωτάθλημά του, λίγο πριν τη “μονομαχία” των δύο ομάδων σε τελικό πρόκρισης στη League Phase του Champions League.

Με δύο γκολ από τον Μπάας στο πρώτο ημίχρονο, ο Άγιαξ επικράτησε άνετα της Φόλενταμ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και κράτησε δυνάμεις για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο “Άιαντας” βρίσκεται σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό και θα “παλέψει” κόντρα στους Πειραιώτες για το “εισιτήριο” για τα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κόντρα στη Φόλενταμ, ο Άγιαξ αγωνίστηκε έτσι με αρκετές αλλαγές και τη σύνθεσή του ως εξής: Γιάρος, Γκάει, Μπούμαν, Μπάας, Ρόζα, Κλάασεν (75′ Φιτζ-Τζιμ), Ρεγκίρ (63′ Ιτακούρα), Στερ (63′ Μόκιο), Μπουνίντα (83′ Γκλουκ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέγκχορστ), Γκοντς