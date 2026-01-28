Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Τεράστια ερυθρόλευκη νίκη στο Άμστερνταμ και πρόκριση στα playoffs του Champions League

Μια θρυλική βραδιά στην Ευρώπη! Ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλη “μάχη” στην έδρα του Άγιαξ και πήρε πανάξια πρόκριση στα playoffs του Champipons League. Οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν γκολ με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Έσε και “άλωσαν” για πρώτη φορά την έδρα του “Αίαντα”!

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και να πετύχει για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του δυο σερί εκτός έδρας νίκες -έκανε αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16- και πέρασε στα playoffs του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπάγερ Λεβερκούζεν ή Αταλάντα.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πέρασε από την League Phase καταλαμβάνοντας την 18η θέση και συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς. Εάν πάρουν το “εισιτήριο” για τη φάση των “16”, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου.

Η αναμέτρηση…

Ο Ολυμπιακός έδειξε να “πατάει” καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα και να πιέζει ψηλά τον Άγιαξ, βάζοντάς του προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας και είδε τον Ζέλσον Μάρτινς να τον… τραβάει μπροστά. Ο “Αίαντας” ήταν όμως αυτός που ξαφνικά ανέβασε “στροφές”, πήρε την κατοχή της μπάλας είδε τους Πειραιώτες να κάνουν λάθη στο χώρο του κέντρου και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς. Μετά από γύρισμα του Βάινταλ από τα αριστερά στο 8′, ο Κλάασεν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, από πολύ πλεονεκτική θέση, κάνοντας “τσαφ”. Η αντίδραση των Πειραιωτών ήρθε στο 13′ με την κεφαλιά του Κοστίνια -μετά από εκτέλεση κόρνερ- με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Γιάρος.

Το ματς κράτησε έναν γρήγορο ρυθμό, με τον Ολυμπιακό να θέλει να γίνει απειλητικός, αλλά να μη μπορεί. Η μπάλα δεν έφτασε με καλές προϋποθέσεις στους Ελ Κααμπί και Τερέμι, με τον Άγιαξ να βγάζει ψυχραιμία στις κινήσεις του, στην άμυνα. Στο 25′ οι γηπεοδύχοι έχασαν την πρώτη τεράστια ευκαιρία του ματς. Ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης απομάκρυνε όμως η μπάλα έμεινε “ζωντανή” στην περιοχή των Πειραιωτών. Ο Γκλουκ εκτέλεσε με το αριστερό από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.

Το ματς ζόρισε αρκετά για τον Ολυμπιακό στη συνέχεια, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να προχωράει σε αναγκαστική αλλαγή στο 28′, με τον Πιρόλα να αποχωρεί με πρόβλημα και τον Μπιανκόν να περνάει στη θέση του. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Άγιαξ σκόραρε με τον Ντόλμπεργκ, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ, στην ασίστ του Γκοντς.

Ο Ολυμπιακός έδειξε να “ξυπνάει” στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Ελ Κααμπί δέχθηκε κάποιες μακρινές μπαλιές, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ και να απειλήσει. Η καλή στιγμή των Πειραιωτών ήρθε σεο 42′, με το σουτ του Ταρέμι -μέσα από τη μεγάλη περιοχή- να βρίσκει σε σώμα αντιπάλου. Στις καθυστερήσεις ο Άγιαξ φώναξε για χέρι του Μπιανκόν και πέναλτι, αλλά το VAR έβγαλε “καθαρή” τη φάση.

Με την έναρξη της επανάληψης (46′), ο Ορτέγκα προσπάθησε να βρει με μπαλιά τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να μην μπορεί να πιάσει την κεφαλιά – ψαράκι (φώναξε και για πέναλτι, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι). Η άνοδος του Ολυμπιακού έφερε στο 52′ το 0-1. Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς συνδυάστηκα άψογα, με τον δεύτερο να βγαίνει φάτσα με την εστία και τελειώνει ιδανικά τη φάση, ανοίγοντας το σκορ, πέφτοντας.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα για αρκετά λεπτά, παίζοντας με άνεση. Ο Άγιαξ όμως ανέβασε και πάλι… στροφές και στο 69′ έφτασε στην ισοφάριση με τη βοήθεια του VAR. Οι Ολλανδοί άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα, με τον Στερ να πλασάρει με το δεξί και την μπάλα να χτυπά στον Μουζακίτη και να περνάει κόρνερ. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και ο Λετεσιέ έδωσε τελικά πέναλτι. Ο Ντόλμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Τζολάκη, που όμως έπεσε στη σωστή γωνία (1-1).

Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αλλαγές, με τους Τσικίνιο και Σιπιόνι να αντικαθιστούν τους Μουζακίτη και Ελ Κααμπί. Ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο της μπάλας, στο 79′ ο Τσικίνιο εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Έσε έπιασε την γυριστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άγιαξ για το 1-2!

Ο Άγιαξ τα έδωσε όλα στο φινάλε του αγώνα για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά ο Ολυμπιακός άντεξε. Μάλιστα, στο 86′ είδε τον Ρέτσο να κάνει σωτήρια επέμβαση και να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Βέγκχορστ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βίνταλ (88′ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69′ Μπουνίντα), Στέουρ (69′ Έντβαρτσεν), Γκλουκ (80′ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80′ Βέχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (27′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88′ Μπρούνο), Ταρέμι, Ρόντινεϊ (88′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο)