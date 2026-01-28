Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άγιαξ – Ολυμπιακός live για το φινάλε της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την ιστορική του πρώτη νίκη στην έδρα του Άγιαξ, για να περάσει στα playoffs της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
8η αγωνιστική της League Phase
“Johan Cruyff Arena”
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στην “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ, σε… τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν ως την 24η θέση, κρατώντας έτσι την τύχη τους στα δικά τους χέρια. Με νίκη στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι 100% στην επόμενη φάση και θα μπει στην κλήρωση για τα playoffs της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξαρτώνται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

22:00 | 28.01.2026
4'

Ο Ολυμπιακός δείχνει να "πατάει" καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:59 | 28.01.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
21:56 | 28.01.2026

Ας δούμε και πάλι τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί

21:51 | 28.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:43 | 28.01.2026

Βρισκόμαστε στην τελική ευθαία για την έναρξη του αγώνα

21:43 | 28.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς

21:43 | 28.01.2026

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ

21:43 | 28.01.2026

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16

21:42 | 28.01.2026

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης

21:42 | 28.01.2026

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων

21:42 | 28.01.2026

Ο Άγιαξ πηγαίνει σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα έχοντας περάσει μια δύσκολη σεζόν στο Champions League και καταλαμβάνοντας την 32η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, πέντε ήττες)

21:42 | 28.01.2026

Αξιοσημείωτο είναι πως εντός έδρας ο Άγιαξ δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό στη φετινή League Phase

21:42 | 28.01.2026

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ

21:38 | 28.01.2026

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, με τη νίκη επί του Άγιαξ να τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή στα πλέι οφ

21:38 | 28.01.2026
21:37 | 28.01.2026

Η ενδεκάδα του Άγιαξ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.

Στον πάγκο: Χίρκενς, Ρέβερσον, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μόκιο, Βέγκχορστ, Φιτζ-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνίντα, Φαν ντε Λανς, Νας.

21:37 | 28.01.2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης

21:33 | 28.01.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε στον πάγκο τον Τσικίνιο και ξεκινά με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ρόντινεϊ θα παίξει μπροστά από τον Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, με τον Μαρτίνς να ξεκινά στο αριστερό άκρο της επίθεσης

21:33 | 28.01.2026
21:32 | 28.01.2026
Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων έχουν γίνει γνωστές...
21:32 | 28.01.2026
Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στην “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ, σε… τελικό πρόκρισης στην επόμενη Άγιαξ – Ολυμπιακός live για το φινάλε της League Phase του Champions League
Τροχαίο στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ένας εκ των τραυματιών – Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν στην Ελλάδα την Πέμπτη
...
21:31 | 28.01.2026

Ο αγώνας διεξάγεται στη βαριά “σκιά” του θανάτου των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Ρουμανία

21:31 | 28.01.2026

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Άγιαξ για μία νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης

21:31 | 28.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη μάχη της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για μια θέση στα playoffs του Champions League

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η άφιξη των Πειραιωτών στην Johan Cruyff Arena και η ερυθρόλευκη εξέδρα
Οι πρώτες εικόνες από το γήπεδο του Άγιαξ
21:31 | 28.01.2026

Μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο

21:30 | 28.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo