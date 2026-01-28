Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στην “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ, σε… τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν ως την 24η θέση, κρατώντας έτσι την τύχη τους στα δικά τους χέρια. Με νίκη στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι 100% στην επόμενη φάση και θα μπει στην κλήρωση για τα playoffs της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξαρτώνται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
Άγιαξ – Ολυμπιακός live για το φινάλε της League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός δείχνει να "πατάει" καλά στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Βρισκόμαστε στην τελική ευθαία για την έναρξη του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φρανσουά Λετεσιέ και βοηθοί του οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί. Τέταρτος ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς
Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ
Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16
Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων
Ο Άγιαξ πηγαίνει σε αυτόν τον καθοριστικό αγώνα έχοντας περάσει μια δύσκολη σεζόν στο Champions League και καταλαμβάνοντας την 32η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, πέντε ήττες)
Αξιοσημείωτο είναι πως εντός έδρας ο Άγιαξ δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό στη φετινή League Phase
Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, με τη νίκη επί του Άγιαξ να τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή στα πλέι οφ
Η ενδεκάδα του Άγιαξ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ, Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν, Στέουρ, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ.
Στον πάγκο: Χίρκενς, Ρέβερσον, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μόκιο, Βέγκχορστ, Φιτζ-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνίντα, Φαν ντε Λανς, Νας.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο, Πνευμονίδης
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κράτησε στον πάγκο τον Τσικίνιο και ξεκινά με τον Ταρέμι πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ρόντινεϊ θα παίξει μπροστά από τον Κοστίνια στη δεξιά πλευρά, με τον Μαρτίνς να ξεκινά στο αριστερό άκρο της επίθεσης
Ο αγώνας διεξάγεται στη βαριά “σκιά” του θανάτου των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Ρουμανία
Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα του Άγιαξ για μία νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
Μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο
