Άγιαξ – Ολυμπιακός live για το φινάλε της League Phase του Champions League

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός παίζει στην “Johan Cruyff Arena” του Άγιαξ, σε… τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν ως την 24η θέση, κρατώντας έτσι την τύχη τους στα δικά τους χέρια. Με νίκη στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός είναι 100% στην επόμενη φάση και θα μπει στην κλήρωση για τα playoffs της διοργάνωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξαρτώνται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.