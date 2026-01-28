Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η άφιξη των Πειραιωτών στην Johan Cruyff Arena και η ερυθρόλευκη εξέδρα

Ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του Άγιαξ για τη νίκη που θα του εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 24άδα της League Phase του Champions League και θα τον στείλει στον playoff της διοργάνωσης, εκεί που θα διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των 16.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε χωρίς πρόβλημα στην έδρα του Άγιαξ, με τους ολλανδικές Αρχές να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή τους και άλογα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του έκαναν την αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Johan Cruyff Arena, την ώρα που οι πρώτοι οπαδοί της ομάδας είχαν πάρει θέση στην εξέδρα που τους αναλογούσε.

Θυμίζουμε ότι περίπου 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στις εξέδρες; του γηπέδου του Άγιαξ, ενώ χιλιάδες άλλοι φίλοι της ομάδας δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, αλλά έκαναν το ταξίδι στο Άμστερνταμ.